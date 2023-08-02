蔡英文接见法协主任公孙孟指近年台法交流互动创新纪录

台湾/法国/政治

台湾总统蔡英文今天(2)上午接见即将卸任的法国在台协会主任公孙孟（Jean-François Casabonne-Masonnave），感谢他在任内积极推动台湾与法国在教育、人权、再生能源及经济等各方面交流的贡献，并提到近年台法互动，创下台法交流的新纪录，她要代表所有台湾人民，向公孙孟表达最诚挚的感谢。并盼望未来能持续深化各领域合作，增进双方相互了解。

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蔡英文致词表示，去年6月在公孙孟的大力促成下，台北法国学校在台湾成立，带动双方在教育文化领域更多的交流。

其次，台湾的国家人权委员会主委陈菊，去年率团访问法国，和法国签署「四方协议」。目前法国所遴选的人权技术专家，也已经进驻台湾的人权委员会，协助台湾共同落实重要的人权价值。

蔡英文也指出，法国是台湾在欧盟第四大贸易伙伴，去年双边贸易总额突破58亿美元。台湾经济部长王美花也在今年6月率团访问法国，她相信台湾和法国，在新创、半导体、再生能源等领域，将持续深化合作。

另外蔡英文也提到，法国政府从去年开始，连续两年公开支持台湾参与「世界卫生大会」，总统马克龙和外交部长柯隆纳也多次强调维护台海和平稳定的重要性。今年4月，法国国会两院的友台小组主席前后访问台湾，台湾立法院副院长蔡其昌率团访问法国也获得正式接待。这些互动，都创下台法交流的新纪录。她要代表所有台湾人民，向公孙孟表达最诚挚的感谢。

公孙孟致词表示，他任职的四年期间，有非常杰出的法国在台协会同仁协助他工作，不久之后，这个团队将会更强化，因为他们非常重视与台湾的关系，希望推动双边关系的工作能更加有效率。

公孙孟指出，除了法协团队之外，在台湾也有庞大的法国社群，且人数逐渐增加，这也帮助他更加了解台湾社会，并有助他在台湾的工作。他和法协团队与法国在台社群，一起度过严峻的新冠肺炎疫情。他们常说，能在全世界最安全的地方是非常幸运的一件事。

他说，他是带着非常轻松愉快的心情回去，因为他知道，台法关系已经有所深化，相信接下来新任的驻台代表也会继续加强推动两国的双边关系。

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