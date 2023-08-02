68个组织吁各国介入营救 免维权律师卢思位被老挝遣返面临酷刑

中国/老挝/人权

曾参与「12港人案」的中国人权律师卢思位日前在老挝(又叫寮国)过境前往美国时被强行拘留，正面临被老挝政府遣返中国并极有可能遭受酷刑的命运，有人权组织成员欲在当地斡旋亦被老挝官员阻挠，68个国际和区域性人权组织及香港团体敦促各国介入，叫停老挝的遣返行动，并呼吁中国当局撤销针对卢的潜在控罪。

出现在老挝首都万象街头的卢思位, 其后在火车站外被捕(见小图), 他当时已被扣上手铐 2023年8月2日

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据本台了解，卢思位昨(1日)早仍被扣在老挝移民总局的拘留中心，并有中国驻当地大使馆人员在场，随时可能被遣返。目睹卢思位被捕的人权组织「对华援助协会」两名成员早上前往中心，欲探望卢律师并争取他可以继续原来行程，但被中心官员阻挠；当官员要求成员之一的加拿大前法官李建峰删除手机的拍摄片段时，双方发生肢体冲突，李的手更一度被反锁。最终二人无功而还，并因安全考虑而即日返回泰国。

关注事件的66个人权组织即晚发表联合声明，指东南亚国家因受压而将弱势群体遣返中国并因此面临任意拘留丶不公平审判丶酷刑和其他虐待风险的事情，并不少见，卢律师正面临这命运，联署团体对此深表关注。

团体指出，作为《联合国禁止酷刑和其他残忍丶不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》(CAT) 的缔约国，老挝有责任根据《公约》第三条，不将任何人遣返他极有可能遭受酷刑的国家。为此，老挝须立即中止遣返卢思位，释放他，并让他与联合国官员丶自行选择的律师，以及美国或其他国家的官员。

联署团体又敦促第三方政府要求老挝立即停止遣返行动，并确保卢思位能接触联合国人员及其代表律师；另又公开呼吁中国当局撤销针对卢律师的任何潜在控罪。

联署的68个非政府组织来自欧美及亚洲等地，当中包括总部在法国的国际人权联会(FIDH)丶在英国注册的国际特赦和第十九条丶在西班牙的保护卫士丶美国笔会丶亚洲民主网络丶东南亚表达自由网络，以及多个台湾和海外关注港人组织。

公开资料显示，欲前往美国与妻女团聚的卢思位，上月28日在老挝欲乘火车过境泰国乘飞机时被捕，老挝及四川当局对此未有置评，亦没有透露卢的下落。卢在美国的妻子张春晓上月31日发表视频，指丈夫正面临「遣返劫难」，一旦被迫遣返回中国，肯定会遭受酷刑监狱，请求老挝政府按《公约》第三条办事，让卢思位获得联合国和国际难民保护，并呼吁各国政府帮助营救他，帮助他们一家在美国团圆。但暂未见有第三国介入。

现年50岁的卢思位，是中国着名人权律师，曾在多宗诉讼中代表弱势群体和异见人士，当中包括维权律师余文生，而在2020年12名港人偷渡往台湾时被中国截获一案中，他受乔映瑜家属委托为律师。他其后于 2021 年 1 月被四川司法当局吊销其律师执业证，理由是他在网上发表被指「危害国家安全」的言论。卢在前往相关听证会途中，更遭到袭击。此后，他受到中国当局密切监控，同年5月，遭禁止前往美国进行访问学者活动，并被告知已被禁止出境。

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