中美间谍战

根据美国广播公司新闻，美国联邦检察官周四宣布，两名美国海军水兵因涉嫌为中国从事间谍活动被捕。他们被指控向中国情报官员传递国防信息，以换取现金报酬。

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22 岁的二级士官魏晋超( Jinchao "Patrick" Wei )于周三被捕，并被指控犯有间谍罪。魏在美国海军埃塞克斯号两栖舰上担任机械师副手，该舰目前正在圣地亚哥海军基地接受维修。

来自加利福尼亚州蒙特利公园（Monterey Park）的士官赵文恒（Wenheng Zhao）也于周三被联邦调查局和海军罪案调查处（NCIS）特工逮捕，并被指控犯有共谋罪和公职人员受贿罪。赵文恒现年 26 岁，曾在韦内姆港的文图拉海军基地工作，拥有美国安全许可，可以接触机密信息。

美国广播公司援引官员称，魏和赵被指控分别与中国情报人员合作，并向他们传递了与他们所使用的技术有关的敏感信息和即将进行的海军行动（包括国际军事演习）的信息。

官员们说，魏被指于 2022 年 2 月开始与中国政府的一名情报官员联系，该情报官员让他传递有关美国海军舰艇及其系统的照片、视频和文件。官员称，魏和他的上线同意通过删除对话记录和使用加密通信方式来隐藏他们的通信。

据称魏传递了美国海军埃塞克斯号的图像，提供了多艘海军舰艇的位置，并为他的舰艇和其他海军舰艇上的系统提供了数十份技术和手册。

官员们称，2022 年 6 月，魏在提供了第一批手册后，中国情报官员向他支付了 5000 美元。据称，在整个交往过程中，这名情报官员指示魏收集不公开的美国军事情报，并警告他不要谈论他们之间的关系，销毁他们之间关系和活动的证据。如果罪名成立，魏可能面临 20 年至终身监禁。

赵则被指控于 2021 年 8 月开始与一名中国情报官员合作，并至少持续到今年 5 月。他被指传递了照片和视频、冲绳雷达系统的蓝图以及美国在太平洋举行大规模军事演习的行动计划。

针对赵的起诉书称，作为交换，他从那名中国情报官员那里获得了 14,866 美元的报酬。如果罪名成立，赵可能被判处最高 20 年的联邦监禁。

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