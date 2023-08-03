两种金属动摇德国对华战略

中国限制锗和镓出口

据德国《世界报》报道，中国限制两种稀有金属的出口，动摇德国对华战略。中国是世界上最大的锗和镓生产国，这些元素是高科技产品所必须的。北京限制出口，让德国尤其不寒而栗，因为德国国内的生产多年前就停止了。

图为2023年7月6日拍摄的插图，中国国旗与元素周期表上的镓和锗相邻。

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七月中旬，德国政府通过了新的中国战略，以便在经济上更加独立于中国。现在，该战略面临第一个现实考验。北京对锗和镓这两种金属实施出口管制，这是美国、欧洲与中国之间贸易战的又一个升级。德国尤其依赖中国的物质供应。如果中国占上风，德国的中国战略能够得到连贯性的实施吗？

锗和镓每年的产量只有几百吨，主要在中国。过去十年来，中国生产商通过降低价格和保持较低的环境标准，击败了大多数竞争对手。这些化学元素是半导体的重要成分。智能手机、太阳能电池、电动汽车以及高科技武器的所有技术产品中都要用到它们。欧洲将锗和镓列入“对欧洲经济至关重要的关键原材料”清单。

根据欧盟最近对关键原材料的一项研究，94%的镓和83%的锗来自中国。但中国自8月1日起对这两种元素实施出口管制。出口商从此需要获得中国商务部的批准，并且必须提供有关外国买家及其金属用途的信息。

中国政府表示，制定新规定的原因是“保护国家安全和中国利益”。中国官媒《环球时报》称，这“第一枪“可能会打击那些对中国进行打压的国家的公司。这是自2019年以来中国在中美贸易战中首次大规模展示实力。

美国已将众多中国公司列入黑名单，禁止它们获得美国芯片和其他尖端技术。日本和荷兰也限制了对中国的半导体生产所需的产品出口。

但有一个国家在这两种元素的供应方面，对中国的依赖程度甚至超过了美国，这就是德国。根据2022年的贸易数据，德国是这两种产品的最大进口国之一。德国汽车业尤其担心最新的事态发展，并担心供应链受到干扰。半导体也安装在汽车上，镓被认为是电动汽车的先驱。

全球最大的镓买家位于萨克森州。弗莱伯格复合材料公司 (Freiberger Compound Materials) 几乎完全依赖中国供应商用于手机、无线电、信号放大器和光学电子产品生产的镓金属货源。该公司总经理Michael Harz说，“我的客户全都安静不下来，现在有大量订单要求增加库存量，行业气氛非常紧张。” 他的公司购买了数个月的镓供应，因为他已预计会发生贸易危机。中国供应商预计，出口限制生效后的8月1日将停止发货。许可证申请获得批准后约一个月后能恢复发货。

但要做到这一点，德国必须与中国保持良好关系。但德国政府最近出台的新中国战略并没有完全奉承中华人民共和国。它明确指出了敏感问题，例如中国对台湾的主张和香港的侵犯人权行为。此外，德国在经要求在经济上更独立于中国，“去风险“是德国企业现在被要求实现供应链多元化的流行词。

中国的产品有更昂贵的替代品。加拿大、日本、韩国、斯洛伐克和美国是镓生产国。部分家是通过回收获得的。对锗来说更困难，但加拿大、俄罗斯和美国也生产锗。

2021年，德国宣布恢复镓生产，但尚未实施。供应链多元化是一个昂贵且耗时的过程。与此同时，德国经济陷入困境，消费者需支付更高的价格，并不得不等待更长时间才能获得最终产品。

美国、日本和韩国等一些国家建立了一种或两种矿产的国家库存，但德国没有这样做。

中国的出口管制标志着中国与西方之间的技术战的重大升级。有人担心，这只是一个开始。因为中国在高科技产品原材料的世界市场上占主导地位，而欧盟90%以上的供应依赖于中国。

德国原材料局 (Dera) 研究员马伦利特克（Maren Liedtke）表示：“到目前为止，这还不是出口禁令，而是出口管制。这意味着在决定交付给谁方面还有余地。”与中国关系友好的国家应会继续得到供应。

专家还认为，进一步加剧贸易战不符合中国的利益，因为从长远来看，镓和锗也可以在德国生产，但成本和投资都很高。而中国自己生产高科技会更困难。柏林墨卡托中国研究中心高级经济分析师雅各布g冈特（Jacob Gunter）表示：“中国与德国、欧洲之间的相互依赖是不对称的。“对双方来说，应对特定产品的出口管制都将是痛苦的。但填补德国欧洲的价格差距比填补中国的技术差距要容易得多。

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