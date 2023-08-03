中共战略支援部队司令巨干生缺席建军节活动 凶多吉少？

火箭军与战略支援部队

习近平在军队发起了新一轮大清洗？在火箭军包括司令员和政委在内的高级将领几乎被“一锅端”之后，中共战略支援部队司令员上将巨干生据指缺席7月31日建军节纪念招待会引起港媒关注。

在新华社发布的这张照片中，2023年7月31日，中国国家主席、中央军委主席习近平在北京晋升火箭军司令员王厚斌（左上）和火箭军政委徐锡盛（右上）为上将军衔后与他们合影。上方横幅上写着 "中央军委晋升上将仪式"（李刚/新华社，美联社）

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港媒最先怀疑时任火箭军司令李玉超可能出问题了，是基于他六月底没有出席火箭军军衔晋升仪式，果然，中国领导人习近平7月31日正式任命王厚斌和徐西盛出任火箭军司令员和政委。这意味着解除了司令李玉超和政委徐忠波的职务。

香港明报8月3日报道，在中国军队整肃正酣之际，7月31日庆祝建军96周年的国防部招待会，就成为衡量解放军高级将领清白与否的一个晴雨表，缺席者就格外引人瞩目。

根据报道，从电视画面看，当日建军节招待会上，主宾席上缺席装备发展部政委、战略支援部队司令员和国防大学校长3位将军。

文章认为，装发部政委已空缺多时，国防大学校长萧天亮尚为中将，资格不够坐主宾席，而真正缺席的就是巨干生。

明报报道分析，战略支援部队与火箭军都被视为“国之重器”。战支部队分航太系统和网路系统，由网络、情报和太空部队组成，是中国人民解放军2016年军改后成立的新兵种，属于“新质作战力量”。如此重要的特种部队，其高层去年以来连番出事。先是航太系统司令员中将尚宏在当选中共20大代表之后，未能通过代表资格审查，是全中国被取消资格的3名代表之一，随后悄悄去职。

今年初发生的引发中美关系动荡的“气球事件”，据指也与战支部队有关，最高层事先并不知情。上月就传出巨干生正因此接受调查，这次缺席建军节招待会这一重要场合，似乎“凶多吉少”。

明报7月13日曾报道，火箭军多名高级将领涉及贪腐案还牵连到巨干生，巨干生现年61岁，2021年7月升任战略支援部队司令、同时晋升上将军衔。

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