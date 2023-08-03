中国洪水泛滥考验救灾系统  600主要城市易发洪水

中国/洪水

台风"杜苏芮"上周五登陆中国南部后，特大暴雨袭击了北方，北京的降雨量据报打破140年记录，河北降雨超过一年的降雨量，涿州水患最烈。

2023年8月3日中国河北省涿州市，台风"杜苏芮"余威带来的暴雨和洪水过后，人们站在推土机上穿越洪水。

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据路透社今天8月3日报道，河水暴涨造成危险排放和居民被困在内涝城市，中国的救灾系统正在经受考验。

中国近年来快速的城市化进程造成了大都市的扩张，混凝土覆盖了洪泛区。全球变暖导致的极端天气使情况变得更糟。

官方数据显示，中国654个主要城市中约有98%易发洪水和内涝。据周四中国国家预报，8月份东北三省的降雨量可能增加50%。

据中国国家媒体周四报道，北方五条河流汇聚的海河流域的防洪工程系统正在经历自1996年洪水泛滥以来"最严峻的考验"。1996年夏天的长江水灾造成大约 2800 人死亡。

一位水利部门官员周四告诉国家媒体，河北涿州是受灾最严重的地方，洪水可能需要一个月才能退去。到目前为止，这个北京西南部城市约有10万人被疏散，占总人口六分之一。

在微博上，一位网民惊呼涿州一些地方的水深达 6 米，指出，"6米深的水，根本不是暴雨的问题，而是泄洪的问题"。还有网民说，"现在没办法排水了吗？水不退，救援效率太低了。"

路透社说，涿州严重受灾地区是马头镇，那里的道路变成了河流，电力和饮用水被切断，手机信号中断，居民被困在家中。

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