中港航空客运量分别回复至疫前五丶六成 低于亚太区水平 遭星抛离

中港/经济

机场运力是疫后复常一个重要指标，香港机场管理局表示，客运量至今已回复至疫情前约六成；另外，中国的国际旅客运输则回复至2019年同期的五成，两者均低于亚太区国际航空需求已恢复近七成的水平，更是被已回复至疫情前88%的新加坡抛离。不过，香港机管局预期，客运量会在明年底前完全恢复。

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根据机管局数据，香港机场 6 月份共处理 330 万旅客人次，较 5 月上升 6.9%。但与武汉肺炎疫情前的2019年同期的620万人次相比，只是疫情前的五成三。若以上半年计算，1653万人次的客运量更只及2019年同期的44%。但在昨(2日)早于香港举行的国际航空论坛上，机管局主席苏泽光表示，香港机场客运量「至今」已回复至疫情前约六成，预计会在明年底前完全恢复。

机管局一般会在月中公布上一个月的运力数据，届时便可知道香港机场的客运量已恢后至疫前约六成。但明年底完全复苏的预测，则与国际航空运输协会(IATA)刚公布的调整后预估一样。

苏泽光又说，香港机场第三条跑道已于去年11月投入运作，待所有支援设施明年底完工后，整个机场的吞吐量可望增加五成，可服务每年1.2亿乘客人次及应付一百亿吨货运量。届时，机场会由一个城市的机场变身为「机场城市」，集零售丶高科技娱乐丶酒店丶办公室于一身，让来港旅客在这独特的机场有新鲜体验。

不过，机场复苏目标显然会受香港旗舰的国泰航空公司人手左右。国泰行政总裁林绍波出席同一论坛时指出，本地航空业面对严重人手短缺，机师丶机组人员及地勤均见人手不足，航班供应未能满足需求，国泰会努力，期望航班数量在年底时恢复至疫情前七成，并在明年全面复苏。他相信，供求平衡后，现时因求过于供而出现的较高票价会回复正常。

中国称能急起直追 惟未谈全面复苏预期

中国方面，出席论坛的民航局总飞行师万向东引述国际航空运输协会数据指，中国在内的亚太地区受政策开放较慢等因素影响，该区国际航空需求恢复不足疫前七成，而中国的国际旅客运输已恢复至2019年同期的五成。他没有估计中国的国际客运量何时能完全复苏，只是强调，中国复苏节奏快，从中长期看，中国国际航空市场仍然是全球最具活力和潜力的市场之一。

他更举上月14日为例指出，中国民航当日完成旅客运输量211万人次，创下中国民航单日旅客运输量的最高纪录。

新加坡6月及第二季已恢复疫前近九成

不过，中港两地的客运量显然已落后于早早与国际通关的新加坡。根据樟宜机场前日公布，6月的客运量突破五百万人次，是疫情爆发以来首次，而512万人次的客运量，已恢后至疫前的88%。即使以第二季计算，1460万人次的客运量，亦已恢后至疫前的87%。

中国和香港在防疫上基本采取「清零政策」，对国际旅客采取严格防控措施，机场客运量大受影响，香港客运量由2019年的7150万人次，在翌年悬崖式下跌至884万人次，2021年再进一步下跌至140万人次的谷底，2022年才略略回升至570万人次，不及疫前的8%。直至今年1月，中港两地才通关。相反，采取「与病毒共存」策略的新加坡，早在去年4月已实行防疫大松绑，逐步撤销入境旅客防疫要求：其他亚洲地区亦在去年秋开始减少限制。

不过，出席昨日论坛的香港财政司长陈茂波坚称，香港航空发展一片光明，因为大湾区市场庞大及有经济活力，香港在策略定位与国际联通的优势下，能发展成国际航运中心及大湾区货运枢纽。

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