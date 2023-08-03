为推香港经济 在港京官称欢迎「港资丶中资或外资」携手 惟未提新措施

中国/香港/政治

在香港经济增长数据远逊预期之后，北京驻港机构负责人郑雁雄在一个推动香港复兴的论坛上表示，只要香港各界团结，不论是港资丶中资或外资都「不扯皮丶不内耗」，便可汇聚建设美好香港的力量。不过，他和出席同一论坛的香港特首李家超都没有提出具体政策。

座谈会在港府和中联办指导下召开, 中为李家超, 左三为郑雁雄 2023年8月3日

广告 继续浏览后续

这个名为《激发香港「兴」的动能》座谈会，由法家的贸易发展局与香港七大商会合办，而港府和中央政府驻港联络办公室(中联办)则并列为「指导机构」，有约二百名商界翘楚和高官出席，有评论指是政商首次合轨的活动。官员方面，出席的有财政司长陈茂波丶商务及经济发展局长丘应桦丶财经事务及库务局长许正宇丶创新工业及科技局长孙东等；而商界巨擘则有太古集团主席白德利（Guy Bradley）丶滙丰银行联席行政总裁廖宜建丶中企代表的招商局集团董事长缪建民等。

中联办主任郑雁雄致辞时表示，近一年来，香港进一步远离政治旋涡，社会重回正轨，经济加速复苏，正走上「由治及兴」之路，新的动能正不断积极变化。他自言，之前曾说过，「世界有变数，香港肯定有着数；世界有变局，香港必然有新局」，而香港亦具备驾驭「逢变则兴」的条件和精神力量，但港人仍须更主动应变。

他又说，香港要在守护国家安全及社会安宁时，保持普通法制度丶坚持自由开放政策；亦要维持国际化丶多样化等特质，保护投资者，若此，便能汇聚英才及财富。他强调，「英雄莫问出处」，无论是港资丶中资或外资，「商界大佬」或草根阶层，只要「大家『不扯皮丶不内耗』，求同存异丶携手前行，就能够凝聚谋发展丶促治新的共识」，汇聚建设美好香港的澎湃力量。

香港特首李家超致辞时重申，要激发香港的「兴」，必须主动积极与国家发展战略接轨，融入中国的发展大局，亦要扩展国际联系，并在国际舞台善用话语权，「讲好香港的故事」。有信心团结社会力量，加上国家的支持及国际上的机遇，香港能再创高峰。

不过，两人都没有提出新计划或措施去刺激经济。

网上新闻节目主持人李锦洪今早指出，郑雁雄和李家超的谈话内容与过去一年相若，未有因应香港的经济疲态而在这个精英云集而提出「新点子」，没有了香港过往的务实态度，而发言的商界巨擘亦只是迎合北京和国策，忧心这种不务实的态度会成为新趋势。

会议期间，各机构和企业签署了早已准备好的15份合作项目，涵盖创科丶金融丶基建丶环保等项目，当中包括本身是中国前人大委员长栗战书之女的建银国际董事长栗潜心与汇立银行（WeLab Bank）签订有关「金融科技普惠金融项目」协议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅