台湾九鹏基地销毁火药时四人烧烫伤蔡英文指示查明原因

台湾/社会

台湾的国家中山科学研究院九鹏基地今天上午进行剩余火药销毁作业时，发生不明原因的燃烧，导致四人受伤，其中一人全身达90%的二到三度烧烫伤，四个人全部转送高雄国军总医院救治。台湾国防部长邱国正立即向总统蔡英文报告，蔡英文指示全力协助救治，也要求尽速厘清肇事原因，确保作业安全。

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九鹏基地位于台湾最南端的屏东县，占地四千公顷，东临太平洋，是台湾的武器研发测试机构，也是台湾唯一可以发射飞弹、火箭和人造卫星的军事基地。除了三军联合演训在这里举行，台湾国防部新购的火炮及飞弹也都在这里实弹射击、测试。

今天上午十点，九鹏基地推研厂，执行组合推进剂制程余药的销毁作业，不明原因发生燃烧。现场有四位作业人员，身体分别受到烧烫伤，立即送医救治。有关肇事原因及责任，军方将编组工安等相关单位，深入调查。

军方人士说明，推进剂是制造飞弹等设备的火药之一，目的是让弹药往前推进，但在制作推进剂的过程中，不可能全数用完，一定会有剩余，相关人员在销毁这些剩余火药的过程中发生意外。

另外，一个多礼拜前的7月24日，台湾陆军第六军团基隆弹药分库「祥丰营区」发生120迫击炮不明原因爆炸事件，造成九名官兵受伤，其中两人重伤。

经过一个星期调查，8月1日台湾国防部举行记者会，爆炸的原因仍不清楚，陆军只表示，到目前为止，没有发现是因为环境、作业纪律及人员训练因素所导致。

检察官从营区内的监视画面发现，炮弹搬出弹药库放置地面，不久底火就瞬间爆炸波及官兵。国防部长邱国正受访时说，军方对于爆炸原因也很纳闷，因为迫击炮的弹体与尾翼还在，尾翼有裂痕，但并没有整个碎裂，显示弹体有冲出去，因此造成人员伤害。后勤弹药人员表示，过去从未遇过这种情况，目前调查仍在进行中。

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