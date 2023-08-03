岸田政权表示继承有关慰安妇问题的“河野谈话”

日本/二战/慰安妇

今年8月4日，是时任日本内阁官房长官的河野洋平发表“河野谈话”30周年，“河野谈话”针对第二次世界大战期间，日军强征包括朝鲜半岛等地在内的妇女充当慰安妇表示衷心反省和道歉，并承认原日军与强征慰安妇问题相关，针对“河野谈话”发表30周年，日本内阁官房长官松野博一8月3日在记者会上表示：对于慰安妇问题，政府的立场是，整体上继承“河野谈话”，岸田内阁也没有变化。

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在回答有关政府针对“河野谈话”中所提及的“我们将通过历史研究和历史教育将这一问题永远铭刻于心”这一点，将采取什么具体行动时松野指出：“虽然这一谈话的目的并不是专门关注研究或教育，但表明了永远铭记慰安妇问题，并不使之重演的决心”。

2021年12月，岸田首相在国会表示，日本政府的基本立场是继承河野谈话，并没有考虑改变。

1993年8月4日的“河野谈话”中指出：（慰安妇）这一问题在当时军方的参与下，严重伤害了众多女性的名誉与尊严。她们经历了无数痛苦，身心均遭受了难以愈合的创伤。日本政府借此机会，再次向来自所有地方的被称之为随军慰安妇的女性们表示诚挚的道歉和反省。

“河野谈话”指出：我们不回避这样的历史事实，而是要正视这一历史教训。我们将通过历史研究和历史教育将这一问题永远铭刻于心，并再一次表明我们绝不重复同样错误的坚定决心。

30年来，日本政界和舆论界，包括执政的自民党中的大人物，有很多否定“河野谈话”的言论与行动，日韩的有关慰安妇等问题的学者等8月2日举行了在线研讨会。与会者担忧“该谈话逐渐变成一纸空文”，呼吁日本政府应采取重视该谈话的态度。

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