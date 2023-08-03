法国获欧盟批准支付台商"辉能"15亿欧元补贴建造电池厂

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欧盟委员会周四(8月3日）批准法国政府向台湾制造商辉能公司支付15亿欧元补贴，以在法国敦刻尔克（北部）建立其第一家欧洲固态电池工厂。

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法新社报道，这座新的固态电池工厂计划总投资52亿欧元，将创造3,000个就业岗位，并为该地区间接带来12,000个就业机会。

辉能欧洲公司总裁诺曼德 (Gilles Normand ）向法新社表示：“这项投资援助，将使我们得以强化我们的研究和创新行动。"

法国经济部发声明表示："这项投资显示法国在电池领域后来居上的战略成功：这座工厂将生产全世界技术最先进的其中一种电池。"

法国政府已设定目标，要在2030年前每年生产200万辆电动车，同时整个欧洲也在尝试增加境内的电动车电池产量。

法国首座电动车电池工厂已于5月开张，目前计划包括辉能科技的新厂在内，还要在北部盖3座工厂。

敦刻尔克超级电池工厂计划于2026年开业，最终每年发电量将足以装备50万至75万辆电动汽车。

目前，固态电池制造已成为电动汽车生产的关键，在法国本土生产电池已成为欧洲和北美的优先事项，而目前中国仍然在该领域占据主导地位。

全球电池制造之战也愈演愈烈。 在北美，国际性的汽车制造集团 "斯泰兰蒂斯"(Stellantis）已经与加拿大政府就其安大略工厂的补贴进行了艰苦的谈判，而美国也将向福特提供近100亿美元的贷款，用于建设三个电池工厂。

诺曼德曾向包括法新社在内的多家新闻机构形容，“法国北部敦刻尔克正在打造一个真正的电池生态系统"，这里已经宣布建造三个“超级工厂”项目，目标是建造法国的"电池王国"。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格强调，辉能的敦刻尔克项目将有助于“促进欧洲电动汽车电池的创新产业链，同时限制任何扭曲性的竞争”。

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