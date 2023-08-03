泽连斯基：前线战斗艰难但乌军掌握主动

乌克兰/俄罗斯/乌克兰战争

乌克兰总统泽连斯基周四(8月3日）就乌克兰发起的反攻表示，虽然前线战斗极为“艰难”，但乌克兰军队掌握主动权。美国国务卿布林肯周四在联合国安理会上，指责俄罗斯对黑海粮食协议进行“勒索”，并破坏全球粮食体系。

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法新社报道，泽连斯基周四晚间发表谈话承认，“占领者正竭尽全力阻止我们的军队。战斗非常激烈。”但泽连斯基保证，“无论敌人如何行动，乌克兰军队一直占据主导地位”。

乌克兰军队于六月发起反攻，将俄罗斯军队从东部和南部领土击退，但仅取得了一定进展。

泽连斯基周四谈到了乌克兰东部莱曼、巴赫穆特和阿夫季夫卡等关键地区以及南部前线的战况。

2022年，乌克兰通过快速反攻收复了赫尔松和哈尔科夫周边的大片领土。 但乌克兰军队现在面临着过去几个月里俄罗斯布下的严密的防御阵地。

乌克兰曾警告说，这次反攻可能会漫长而艰难，并敦促其盟友提供更多武器。

另外，乌克兰官员周三晚间表示，俄罗斯军队并未在前线推进，但在其控制的雷区严重盘踞，使得部队难以向东和向南推进。

乌克兰军队于6月初发起了预期的反攻，以夺回被占领地区，并一直向南推进至亚速海，以切断被占领的乌克兰东部和俄罗斯吞并的克里米亚半岛之间的一座陆桥。

尽管许多人质疑进攻速度，但基辅表示，军队重新夺回了巴赫穆特附近的定居点，俄罗斯在经过数月的血腥战斗后占领了该定居点。

乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔表示，俄罗斯军队“相当顽固地试图阻止我们在巴赫穆特地区的推进。但没有成功。”

过去两周，俄罗斯的大部分军事活动都集中在对乌克兰港口和粮食基础设施造成破坏的空袭上。

与此同时，美国国务卿布林肯，周四在联合国安理会上，指责俄罗斯对黑海粮食协议进行“勒索”，并破坏全球粮食体系。俄罗斯在7月中旬拒绝延长授权乌克兰通过黑海出口谷物的协议，导致谷物价格上涨，这对最贫穷国家影响尤为严重。

据美国高级官员表示，超过75个国家将“承诺采取行动，阻止使用粮食作为战争武器以及将平民挨饿作为战争策略”。

布林肯周四晚些时候主持联合国安理会有关饥荒和粮食不安全问题的会议时发布了该公报。

另一位美国官员表示，布林肯还将宣布美国提供约3.62亿美元的新资金，用于“解决近十几个非洲国家和海地粮食不安全的驱动因素并增强抵御能力”。

这位官员表示，“我们并不打算将其变成俄罗斯或任何其他国家的摊牌。”

美国、欧盟和其他国家此前曾指责俄罗斯利用粮食作为武器，在入侵乌克兰以及最近退出黑海粮食协议时加剧了全球粮食危机。

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