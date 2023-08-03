洪水当前 河北表态当好首都护城河招来一片骂声

中国北方洪灾

就在北京及周边河北省遭遇特大洪水冲击，民间对当局是否为了保雄安而泄洪淹没了河北其他地区生疑之时，中共河北省委书记一番河北要“坚决当好首都护城河”的表态引发强烈反弹。

2023 年 8 月 2 日，中国河北省涿州市，鸟瞰图显示，暴雨过后，救援人员和船只沿着工业开发区的一条被洪水淹没的道路行进。

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中国媒体澎湃新闻3日报道，中共河北省委书记倪岳峰8月1日至2日在保定和雄安检查防汛救灾工作时强调，“有序启用蓄滞洪区，减轻北京防洪压力，坚决当好首都护城河”。此番表态引发网上一片讨伐声。

许多网友认为河北省委书记这是不顾河北百姓死活，向习近平“表忠心”。一些网友说，“不是民选的官，心里只有皇上”；“不惜一切代价，不惜人命代价。”“慷百姓之大慨，使龙颜之大悦”；“河北的官不对河北人负责，只对他的领导负责。”“倪书记，准备上京升迁了。”

即使前『环球时报』总编、被视为党的传声筒的胡锡进也发声了，他在3日发文说：“京津冀作为同一个地理单元，在遭遇特大暴雨时，是同一个命运共同体。这个时候决不应有为了保谁而牺牲谁的思想，也不能把一个地区当成另一个地区的“护城河”。京津冀抗洪安全的重要性是平等的，哪里的命都是命，哪里的财产都是财产，这是道义，也是真实的原则。”胡锡进还说：“在灾难面前，老胡认识的北京市民从没有人想过让河北做我们的“护城河”。”

科普作家方舟之发推讽刺：“河北要坚决当好首都护城河，河北人民要变成鱼虾在河里生活，一切都是为了大局不得不付出的牺牲。”

『北京之春』荣誉主编胡平引据史实点评：“大饥荒时，四川省委书记李井泉说：四川要把粮食交给中央，四川可以饿死人，首都不能饿死人”。

暴雨袭击后的北京目前正在善后，著名媒体人高瑜描述：“暴雨洪灾之后的北京一片狼藉，多少车子房子还泡在洪水中，猪都被冲上高架桥，网上布满老百姓请求救助的信息。灾区排涝、清淤、重建的工作繁重。北京日报仍旧报喜不报忧。”

现阶段河北尤其涿州遭受洪灾冲击最惨重，河北目前已启用7处蓄滞洪区，导致超过120万民众转移。民间质疑河北泄洪是为了保北京、保雄安，尤其对雄安，这一被习近平亲自定位“千年大计”一手推动建设的新区，引起的质疑更多。

网民的怀疑至少有一定的依据。根据官方帐号『涿州发布』，河北省委书记倪岳峰专程视察雄安时强调，雄安新区建设是千年大计，国家大事，安全不容有失，虽然暂时未出现内涝等险情，但不能掉以轻心。

另外，中国国家防总副总指挥、水利部长李国英1日部署防洪时就强调：确保首都北京和大型机场防洪绝对安全，确保雄安新区防洪绝对安全。

至于这次特大洪灾到底造成多少人死亡，也是民众关心的重点，不少人对官媒报道的数字表示怀疑。

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