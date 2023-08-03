涿州泄洪后水高八九米 当地政府停止邀请外来救援队

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中国河北涿州据报泄洪后水高八九米。地方当局表示停止接受来自其他地方的新救援队。

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中国华北近日遭罕见强降雨和洪灾袭击，启用7处蓄洪区，上百万人转移。其中涿州据报泄洪后水高八九米。许多居民需要救援，但地方当局表示因通道受阻，已停止接受来自其他地方的新救援队。

据李老师不是你老师的推特视频介绍，8月3日，网友发布河北涿州泄洪后的现状，水深八九米，最深达到12米。洪水已接近高速公路上方的指示牌。

据路透社引述中国官媒报道，当地政府和应急管理官员已停止接受来自其他地方的新救援队，理由是通道受阻和缺乏统一协调增加了安全隐患。

国家媒体称，中国各地的救援人员一直在申请协助涿州的抗洪救灾工作，但其中一些人尚未获得当地官员的邀请，而这是他们进入当地开展行动的先决条件。

据中国官媒“新闻周刊”网8月2日报道，“外地救援队需要当地开邀请函，但镇政府的公章被水冲跑了，找不到了”。

据澎湃新闻8月3日报道，河北省委书记倪岳峰8月1-2日在保定和雄安新区检查时表示有序启动泄洪区，坚决当好“首都护城河” 。

中央社说，这次洪灾中，外界关注河北涿州等地受害严重，是否是为保北京而作出牺牲、以及泄洪的通知是否让民众及早准备。

保雄安

中国央视网昨天报导，中国水电科学研究院副总工程师程晓陶说，透过开闸或扒开堤坝等方式引导洪水进入分蓄洪区，能降低河道的洪峰流量，减轻下游城市的压力。

据中央社引述自媒体分析指出，下游的河北县市泄洪，是为了保护更下游的雄安、天津等地区，而不是北京。被视为“千年大计”、由中共总书记习近平一手推动的雄安新区，在这次暴雨中也受到关注。

与此同时，北京清华大学教授尹稚2018年一篇谈雄安新区选址的文章又被热传。该文提到这个地区本身不利条件之一就是地势非常低洼，“三五年淹一次”；当地处白洋淀水系，与海河水系连在一起，在洪涝下易发灾害。

台风"卡农"目前已在日本造成两人死亡，60多人受伤，预计周五逼近中国浙江和福建，中国正面临更多暴风雨天气。

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