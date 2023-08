火箭军为何易帅？华日：确保这支部队效忠习近平

中国军层人事变动

中国人民解放军火箭军原司令员李玉超被解除职务,据《华尔街日报》8月2日报道称,分析人士认为中方此举是为了确保这支部队忠于国家领导人习近平。火箭军控制着指向美国的核弹头导弹,且在中国任何试图武统台湾的行动中都将发挥关键作用。

广告 继续浏览后续

去年1月被任命为火箭军司令员的李玉超已数月未公开露面。周二是中国人民解放军建军96周年纪念日,在周一举行的一场晋升上将军衔仪式上,李玉超被免职的消息得到证实。

《华尔街日报》写道,在周二庆祝建军96周年的评论文章中,中国官方报纸《解放军报》号召全军官兵拥护习近平作为共产党领导“核心”的地位,持之以恒正风肃纪反腐。

前一天,习近平正式晋升解放军火箭军新任司令员王厚斌和政委徐西盛为上将。值得一提,对这两人的任命偏离了中国战略导弹部队指挥官由具有该军种经验的官员担任的长期做法;王厚斌、徐西盛分别具有海军和空军背景。

华日报道先称,据美国麻省理工学院教授Taylor Fravel表示,任命来自火箭军以外的官员担任该军种指挥官的决定意味着,李玉超被查出了严重问题,同时也反映出火箭军的重要性。另外,在美中关系恶化之下,中国火箭军正进行大规模扩充。

中国军队实行的是前苏联式的政治控制体系,中国人民解放军实行双首长制,军事单位由两名级别通常相同的官员领导:一名是拥有战斗决策正式权力的指挥官;另一名是负责执行党的命令的政委。

《华尔街日报》注意到,新华社的报道没有提及前一任火箭军司令员李玉超,也没有提及前一任政委,后者从2020年7月开始担任政委职务。中国国防部暂未回应有关火箭军司令员李玉超被替换的询问。

众所周知,在李玉超被替换数日前,中国突将上任仅数月的外交部长秦刚的职务解除,北京政府对这一变动也未作解释。

无论秦刚或李玉超 是中国多年来影响最大的调整之一

就此,华盛顿保守派智库保卫民主基金会(Foundation for the Defense of Democracies)高级研究员Craig Singleton对《华尔街日报》说,在秦刚被免职后不久,作为习近平亲信的中国火箭军原司令员、负责监督中国核武器项目的李玉超将军就被清洗,这是中国多年来影响最大的领导层调整之一。

习近平于2012年底掌权后,在中国军队开展了广泛的反腐行动,清洗了多名高级指挥官,其中包括原参谋长房峰辉,他在2019年被判处无期徒刑。军事专家认为,习近平努力将中国人民解放军塑造成一支现代化的作战力量,而这些整肃行动是必不可少的,不过近年来针对高级军官的调查披露有所减少。

《华尔街日报》援引Singleton称,最近在俄罗斯发生的短暂兵变很可能提醒人们,有必要对军队进行严格控制。他认为,几乎可以肯定,瓦格纳未遂的叛乱加强了习近平对意识形态控制的执着,甚至不惜以牺牲经济增长和中国正在进行的军事现代化为代价。

据《华尔街日报》指出,中国人民解放军火箭军控制着中国的常规和核陆基导弹项目,包括能够打到美国本土的核弹头洲际弹道导弹。五角大楼在去年的一份报告中称,近年来中国加快了核武器的研发国,到2035年,中国的可作战核弹头数量很可能从现在400枚增加至1,500枚左右。

今年早些时候,美国战略司令部司令给国会的一封信中指出,中国在其西部沙漠地区建造了规模庞大的洲际弹道导弹发射井,现在这类导弹的发射装置比美国还多。

虽然中国军队在习近平的领导下整体规模有所缩减,但火箭军近年来却在不断壮大,这反映出火箭军对于中国利用远程核弹道导弹威慑美国并建立常规导弹武库以应对任何地区冲突的战略至关重要。

《华尔街日报》提到,火箭军拥有数以百计的弹道导弹,一旦中国试图武力控制台湾,这些导弹可用来瞄准台湾,也可以用来威胁美国在日本与关岛的军事基地。中国还部署了高超音速导弹;高超音速导弹更难被导弹防御系统摧毁,美国一直难以研发出这种导弹。

中国在2019年发布的最新国防白皮书中称:“增强可信可靠的核威慑和核反击能力,加强中远程精确打击力量建设,增强战略制衡能力,努力建设一支强大的现代化火箭军。”

确实,火箭军领导层从其他军种调任的决定非常罕见。新任火箭军司令员王厚斌此前担任海军副司令员。新任火箭军政委徐西盛此前是空军将领,最近担任解放军南部战区副政委。南部战区管辖范围涵盖南中国海,中美经常在该地区发生军事摩擦。

《华尔街日报》最后强调出,上述新任命还意味着火箭军现在有了一位党内级别高于司令员的政委,这是相当不寻常的。即使按照中国军方不透明的标准,与火箭军有关的细节也往往被严格保密。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅