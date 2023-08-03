特朗普就推翻大选结果刑事指控出庭并否认全部控罪

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美国前总统特朗普周四(8月3日）就他涉及企图推翻2020年大选结果的刑事指控，在华盛顿联邦法院出庭应讯，并否认全部控罪。特朗普在庭审前再次指责现任总统拜登是操纵法律程序"幕后黑手"。

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由于检察官并没寻求对特朗普进行审前拘留，但要求特朗普遵守保释条件，包括除非通过律师，否则不得与案中证人接触，特朗普在庭上宣誓遵守有关保释条件和签署有关文件后获准离开法院。整个提讯过程约27分结束。法官已将案件定于本月28日上午进行下一次聆讯。

特朗普在庭审前再次指责现任总统拜登是操纵法律程序"幕后黑手"。

法新社报道，作为共和党最有希望重新入主白宫的人，特朗普周四抵达华盛顿联邦法院，听取针对他意图扭转2020年选举结果的刑事指控。

在出席此次被称为"历史性"庭审之前，特朗普再次指责他的继任者、民主党竞争对手拜登是这些新的法律程序的幕后黑手，目的是将他排除在2024年总统选举之外。

特朗普在他自己的“真相社交”平台(Truth Social）上写道，他的错误是“挑战被操纵的选举"。"不公正的管辖权、不公正的法官"，特朗普指的是联邦法官塔尼娅·查特坎(Tanya Chutkan)，她将在周四听证会后主持未来审判的诉讼程序。

特朗普此前在其名下社交平台还发了一条推文称："我现在要去华盛顿特区，因挑战贪污、操纵和选举（胜利）被盗而遭逮捕。"

他谈及"让美国再次伟大"，称自己为选民而被捕是项巨大的荣誉。

特朗普2日在一封给支持者的电子邮件中表示："与骗子乔（这里所指的是美国现任总统拜登Joe Biden）一起、腐败的美国司法部再次向我提起非法诉讼。某些媒体报道，由于左翼势力的'猎巫行动'，我可能面临最多561年的监禁。"

而在联邦法院外已经加强保安，当局并加派警员等执法人员戒备，防范示威或其他潜在威胁。

特朗普被司法部特别检察官起诉四项罪名，包括密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序以及密谋侵犯他人权利等。

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