美国对中国反间谍行动奖励个人举报表示担忧

中国展开“反间谍”行动

据路透社报道，美国周三（8月2日）对中国鼓励其公民参与反间谍工作的呼吁表示关切，并宣称美国一直在密切关注中国政府扩大反间谍法的实施情况。

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该报道称，中国国家安全部周二表示，中国应鼓励公民参与反间谍工作，包括建立个人举报可疑活动的渠道，并且对举报者进行奖励。

据这个负责监督外国情报和反间谍活动的主要机构指出，应建立一种制度，使民众参与反间谍工作成为“常态”。最新举措则是在7月1日生效的中国反间谍法扩大之后宣布的。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在周三的简报中说：“我们正在密切关注中国新的反间谍法的实施......正如该法所规定，大大扩大了被视为间谍活动的范围。”

米勒续称：“我们仍然关注在中华人民共和国被任意逮捕和拘留的风险，这反映在我们的第三级旅行建议中。我要补充的是，这些都是国务卿在与中国官员会晤时提出的问题。”

中国政府今年早些时候更新了反间谍立法，该法禁止传递与国家安全和利益相关的信息，但并未给出具体说明什么构成中国的国家安全或利益，这引起了美国的警觉，认为在中国的外国公司可能会因为正常的商业活动而受到惩罚，从而增加在中国开展业务的跨国公司的运营风险。

路透社指出，修订后的法律允许进行反间谍调查相关单位获取数据、电子设备和个人财产信息。近年来，中国以涉嫌间谍活动为由逮捕和羁押了数十个中国和外国公民，其中包括今年3月日本安斯泰来制药公司的一个主管。澳大利亚记者成蕾被中国当局指控向另一个国家提供国家机密，自2020年被羁押至今。

另在推特上，许多观察家与网友把北京动员人民反间谍的做法，跟朝鲜或苏联政权相比拟。奥地利欧洲安全防务政策研究所所长查卡洛娃（Velina Tchakarova）形容这是“有中国特色的数位极权主义”；曾任《时代周刊》驻京记者的中国观察家石宇（Isaac Stone Fish）则称，这让他感到“背脊发凉”。

此外，韩国媒体《朝鲜日报》8月2日就中国国家安全部发文鼓励“全民抓间谍”直言道，中共政权并不隐晦它所谓的国家安全就是中共和习近平政权的安全。

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