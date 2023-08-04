乌克兰宣布击中俄罗斯黑海战舰

俄罗斯侵乌战争

乌克兰周五宣布，乌克兰无人机成功袭击了俄罗斯新罗西斯克黑海海军基地，击中了一艘俄罗斯大型登陆舰。

2023 年 8 月 4 日，从社交媒体发布的视频中截取的画面显示，一架海上无人机在俄罗斯新罗西斯克港附近显示出 Olenegorsky Gornyak 大型登陆舰的轮廓。通过路透社获得的视频，由第三方提供。

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在法新社获得的一段视频中，可以看到一架海军无人机飞向一艘漆黑的战舰轮廓，然后链接突然被切断。

乌克兰安全部门的一位消息人士周五告诉法新社，针对俄罗斯西南部港口新罗西斯克的 "Olenegrorski Gorniak "号大型登陆舰的行动取得了成功。消息来源说："此举目的是表明乌克兰可以攻击该地区任何一艘俄罗斯军舰”。

乌克兰外交部在社交网络上评论说："一艘新的俄罗斯船只即将沉没"，同时还发布了一段视频，显示一艘船严重向一侧倾斜。

几小时前，莫斯科指责基辅袭击了新罗西斯克港，并声称击落了两架海军无人机。俄罗斯国防部在 Telegram 上说："无人艇被保护海军基地的俄罗斯舰艇的常规武器火力发现并摧毁”。

不过，据路透社报道，一艘俄罗斯船只受损，路透社还援引了乌克兰国家安全局内部的一名消息人士和另一名 "熟悉港口业务 "的消息人士的话。路透社认证了一段视频，视频显示一架海军无人机高速接近一艘军舰，但在撞击前不久传输被切断。在社交网络上，其他视频显示一艘军舰略微向一侧倾斜。

路透社的消息来源也指出，这艘船是 "Olenegorsky Gornyak "号，是一艘罗普查级大型登陆舰，可用于登陆军事装备。它在遭到 "一架装有 450 公斤 TNT 炸药的海军无人机 "袭击时严重受损。不过，俄罗斯方面没有报告这次袭击造成了任何损失。

新罗西斯克是一个重要的石油港口，也是从哈萨克斯坦西部油田通往里海以北俄罗斯地区的 1 500 公里输油管道的终点站。哈萨克斯坦的大部分石油出口都通过这条管道。

俄罗斯黑海舰队的主要基地位于克里米亚的塞瓦斯托波尔，自莫斯科于2022年2月开始进攻乌克兰以来，该舰队已多次成为袭击目标，但最近几周袭击次数有所增加。

本周二，俄罗斯声称挫败了乌克兰海军三架无人机对塞巴斯托波尔西南 340 公里处巡逻艇的袭击。一周前也发生过类似行动。

"黑海发生了什么？无人机正在改变游戏规则"，乌克兰总统顾问波多利亚克周五在 推特上评论说，无人机使 "摧毁俄罗斯舰队的价值 "成为可能。

基辅于6月初发起反攻，以夺回被莫斯科征服的领土，并表示将收复俄罗斯于2014年吞并的克里米亚。7 月底，乌克兰已对该半岛发动了数次无人机袭击。周日，克里米亚的俄罗斯当局声称摧毁了其中25架乌克兰无人机。

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