俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼被以"极端主义罪"加刑19年 欧美各国纷纷谴责

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正在监狱服刑的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼，周五(8月4日）被俄罗斯法庭以"极端主义罪"加刑19年。欧美各国纷纷谴责俄罗斯重判反动派领导人，联合国人权高专表达严重关切。

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法新社报道，此前，纳瓦尔尼因为欺诈罪和藐视法庭罪已经被判处11年半监禁。这位47岁的克里姆林宫主要反对者在极其恶劣的条件下被监禁了9年。

纳瓦尔尼周五在透过其团队发出的信息中呼吁俄罗斯人，"面对窃取政权的叛徒、盗贼及恶势力团伙，继续采取抵制行动。

纳瓦尔尼写道："普京绝不能实现他的目标，他呼吁俄罗斯人"不要失去反抗的意志"。纳瓦尔尼并称，对他的判决等同于无期徒刑。

审讯在纳瓦尔尼服刑的监狱以闭门形式进行。记者在监狱的新闻中心观看庭审视像转播。纳瓦尔尼身穿囚服，出庭听取判决，他的律师站在身旁，法官宣读判词时，纳瓦尔尼不时露出微笑。

纳瓦而尼宣称，指控他的罪名是伪造的，而他领导的政治运动已遭取缔，并被俄罗斯当局宣布为"极端主义"团体。

纳瓦尔尼的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）指出："纳瓦尔尼被判处加刑19年，他被关押在最严密监视的流放地。"

俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼被加刑重判19年，欧美各国纷纷予以谴责，联合国人权高专表达严重关切。

美国周五严厉谴责这一基于“毫无根据指控”、以及“不公平审判”的进行的判决。

美国国务卿布林肯在强烈谴责俄罗斯对纳瓦尔尼重判的同时称，克里姆林宫不会“扼杀真相”。布林肯在推特上发文，呼吁立即释放纳瓦尔尼。

美国国务院发言人也在一份声明中表示，“这是透过不公平审判得出的不公正判决”。发言人表示：“这次秘密进行审判限制纳瓦尔尼律师获取证据，再次表明俄罗斯当局没有对那些敢于批评政权的人进行公平审判。”

英国则称，俄罗斯周五做出的判决是对人权的“蔑视”。

德国也谴责俄罗斯此举是“公然进行不公正司法判决”；法国则指责俄罗斯“干预司法”。欧盟则认为这一不负责任的判决“不可接受”。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）周五就针对俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的最新判决发表声明，指出俄罗斯的司法骚扰以及将法律体系作为政治工具的做法已引发了严重忧虑。

蒂尔克指出，基于模糊且过于宽泛的“极端主义”指控，纳瓦尔尼在不公开审判的情况下又被判处19年监禁。

他呼吁俄罗斯政府遵循国际人权法，尊重并保障所有被剥夺自由者的公平审判权和正当程序权，立即停止侵犯纳瓦尔尼的人权，并将其释放。

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