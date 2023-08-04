北戴河：蔡奇会见专家显示中共高层在洪灾背景下开始度假

中国/北戴河

中共政治局常委蔡奇8月3日在北戴河会见了专家，意味着尽管华北地区暴雨洪灾，中共高层开始一年一度的北戴河暑期休假。秦刚和胡锦涛是否现身北戴河受到关注。

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中国官媒新华社8月3日宣布，中共中央政治局常委蔡奇当天在北戴河看望暑期休假的57名专家，敦促他们自立自强为中国式现代化做出新的更大贡献。

路透社说，这通常意味着中共最高领导人已开始在这个海滨度假胜地度假，尽管中国北方大片地区仍在遭受洪灾。

此次中共高层夏季务虚会的召开正值秦刚不明不白地被免去外交部长一职、中国人民解放军火箭军高层突然换人、以及领导层努力寻找刺激经济的正确工具等问题持续发酵之际。

北戴河历来为中共退休领导人提供了一个轻松的环境，让他们与现任领导层进行交流并提出他们所关心的问题。

一位不愿透露姓名的中国学者说，过去十年来，随着习近平巩固权力，“长者们”畅所欲言的空间缩小了。

路透说，中国当局不会公布领导人休假的时间，但通常会通过宣布会见专家来表明休假的开始。

然后，领导人会从公众视野中消失两周左右。

目前尚不清楚秦刚是否会出现，因为他保留着国务委员的头衔，有资格与领导一起到北戴河度假。自6月25日以来，秦一直未公开露面。

习近平在休假前的最后工作是指示应急人员加大力抢救因台风"杜苏芮"袭击华北而受灾的群众。

北戴河所在河北省至少有10万人因洪水而被撤离，但北戴河海滨度假地本身并未受到影响。

自中华人民共和国成立以来，现任和离退休党政领导一直聚集在北戴河避暑，从北京向东驱车 3小时即可到达。

但北戴河并不只是娱乐和游戏场所。最高领导人历来在这个度假村举行正式会议，讨论诸如选择下一任领导班子等重要事项，通常会与党内退休老人进行磋商。

去年10月，习近平的前任胡锦涛在20大决定未来5年中共党的领导人的投票中，被从主席台架出去，目前尚不清楚胡锦涛是否会出席这次北戴河会议。

路透社说，代表党和政府处理媒体问询的国务院新闻办公室没有回应置评请求。

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