台风杜苏芮挟暴雨转向中国东北粮仓

中国东北暴雨

周五，台风"杜苏芮"带来的暴雨，在袭击许多城市，淹没河北大片农田后，移到中国东北，袭击产粮大省黑龙江和吉林。

在黑龙江省，台风 "杜苏芮"的余威导致雨水和洪水泛滥，一辆汽车坠入公路塌陷坑中。2023年8月3日。

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路透社报道，被称为"北大仓"的黑龙江省是最新遭受"杜苏芮"影响的地区。黑龙江当局警告居民预计会出现包括龙卷风在内的更恶劣天气，并从周四晚开始两次提高了洪水警报。他们补充说，一些地区可能在几小时内降雨超过100毫米（3.9英寸）。

中国历史最悠久、规模最大的大庆油田也位于黑龙江。据当地媒体报道，在内涝严重的省会哈尔滨，两辆汽车在一条高速公路上坠入塌陷的天坑，天坑靠近一条暴涨的河流。据当地媒体报道，稻田也被淹没，低洼地区的村民被要求撤离。

一段在社交媒体上被广泛分享的视频显示，一只山羊被困在屋顶上，一头猪试图在洪水中游泳。

据媒体报道，暴风雨和洪水还引发了附近尚志市的断电，超市里的食品供应不足。一位尚志居民告诉当地媒体，他在暴雨警报发出后赶到超市，结果"只买到了几瓶矿泉水和两盒方便面"。

据中国官媒报道，在更南边的吉林玉米种植区，当局为从舒兰市疏散的12,550人设立了营地，舒兰市在过去三天的降雨量高达484.7毫米（19 英寸）。

投资者寻答案

中国各地大范围的洪灾破坏了农田和工业区，焦虑的投资者向当地证券交易所的上市公司寻求更多信息。

中国航空航天产品制造商航天高科技控股集团有限公司（Aerospace Hi-tech Holdings Group Co 000901.SZ）称，其位于河北省涿州市的一家工厂被洪水淹没。

该公司在周五提交的一份交易所文件中称，"部分生产和电力设备受损，生产已暂停"。

河北省北部的涿州市本周降雨超过了一年的降雨量。因泄洪，当地的一些地方水高八-九米。

化工产品生产商青海金瑞矿业发展股份有限公司（600714.SS）称，其在重庆子公司的工厂被洪水淹没，导致紧急停产。

金瑞公司在一份声明中说，受影响的生产设施是公司的主要收入来源，因此这场灾难将影响公司今年的业绩。

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