山东5律师联名上书全国人大 建议废除寻衅滋事罪

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中国山东"晓临律师事务所"5名律师8月2日联名上书全国人大常委会法制工作委员会，建议废除"寻衅滋事罪"，创下以律师事务所名义要求废除该法首例。此举虽获叫好，但法界也担心他们遭到打压。

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中央社报道，"寻衅滋事罪"在中国立法多年以来，成为行政与警察机关打压民众维权上访的合法利器，因此被罗织刑罚的案件层出不穷，引发社会公愤。但中共当局迄今无视各界要求废除的呼声。

一则"山东晓临律师事务所上书全国人大'关于废除寻衅滋事罪的立法建议'"周五在中国社交媒体流传。建议书全文显示，晓临律所5名合伙律师兰庆洲、于凯、马晓临、于兆燕、张文鹏联名上书，并盖上律所的公章。

知名社会博主陆火周五在社交媒体发文，称赞"山东这家律师事务所，实在太硬气了！"

建议书指出，该所律师在多年执业过程中，办理了数起寻衅滋事案，"深感寻衅滋事罪罪状表述的模糊性，严重影响了公众对权利义务的合理预期，损害了刑法的权威和公信力"。

建议书并指出，目前寻衅滋事罪的存在，是导致执法机关选择性执法的主要原因之一，一些处在行政处罚与刑事处罚模糊地带的行为，大多被以寻衅滋事罪作为兜底条款进行处罚。

建议书提到，网络上发表失察言论的行为以及上访、申诉、控告等行为，常常被指控寻衅滋事。实际上，如此指控不仅剥夺公民的言论自由权，使公权力缺乏监督，更违背了刑法的谦抑性原则。

建议书强调，寻衅滋事罪立法及司法解释存在缺陷。该罪罪状表述模糊，其中"随意"、"任意"、"情节严重"、"情节恶劣"、"造成公共场所秩序严重混乱"等表述过于模糊，而这些又是认定该罪的关键构成要件，司法解释也没有消除该罪在犯罪界限认定上的模糊性。

对于山东晓临律所上书全国人大法工委建议废除寻衅滋事罪，有法律从业人员表示，这家律所非常有担当，不过，就怕当地司法局找这家律所的"麻烦"。

截至4日晚上9时，山东晓临律所的公开上书尚未遭到审查删除。

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