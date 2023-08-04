续推「香港议会」 袁弓夷三家人隔日被国安警查问 致「通缉8人」共16家属受扰

香港/政治

被港府通缉的「香港议会」发起人袁弓夷本月1日在伦敦继续推动筹组工作隔日，香港警方国家安全处人员带走他在港的三名家人查问，令他在港家人被查的人数增至六人，成为八名海外被通缉港人中最多家属受查的人。

袁弓夷(中)本月1日在伦敦召开记者会推广香港议会后, 他更多在港家人被警方查问 2023年8月4日

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英美加等国批评香港警方各悬红100万港元通缉八名海外港人并以带走他们的在港家人查问作威胁后，国安警并未停手，连昨(3日)早带返警署协助调查的袁弓夷前妻Yuen Stephanie Downs丶儿子袁弥满及女儿袁弥淑，八名被通缉人士共有16名在港家人被警方查问，至今未有人被捕。

袁的前妻和儿子昨午2时许离开警署时没有回应传媒提问，但不同传媒均引述消息人士称，相信是调查其家人是否仍然与袁弓夷有任何形式的联络或金钱来往。

除被通缉者家人外，国安警亦针对前香港众志创会主席罗冠聪的在港关连人士，共拘捕七名被指涉嫌经营属「黄色经济圈」的「惩罚Mee」手机应用程式，并资助罗冠聪。

袁欲年底办议会选举 惟疑虑未除

曾称警方国安处通缉有助他宣传「香港议会」的袁弓夷，在宣布筹组一年仍未引起公众反应之际，英国时间周二(1日)在伦敦司开记者会，继续在海外的推动工作，他表示，计划今年底于网上举办首届选举，由全球港人以不记名方式投票选出35名议员。若候选人数目不足，议席数量将设定为候选人数目的80%。

被问及有否考虑其在港家人安全时，袁弓夷重申，三年前离港时，已决定为香港的自由令出代价，强调香港的自由比个人和家人的安全及自由更重要。

公开资料显示，袁弓夷丶何良懋与梁颂恒(其后退出)去年7月底在加拿大宣布筹组「香港议会」，以代表港人发声。一星期后，港府宣布按《港区国安法》通缉三人。袁上月公布选举法初稿，订明16岁以上的香港人均可有投票权，满21岁即可参选。但筹委会未有详细解释选举法草案和投票流程，指只要上载护照到其电脑系统，证明是在香港出生丶香港永久居民丶通常连续在港居住7年或以上，或为香港永久居民第一代子女任合一项，便符合「香港人身份」这资格。但对有人提出的网络安全问题，筹委会仍未能解答，只强调投票系统安全可靠。

「香港议会」筹委会另一争议是新成员包括一个有争议的YouTube频道负责人，该频道被指未有如网上筹款所言协助2019年国庆日在抗争中中枪的曾志健离港，而是私饱中囊，让自己离港，不过，该频道否认，指努力安排该等抗争者离港，但不成功。其后，曾志健与其他三人于去年7月中被捕。

港警国安处在7月3日公布发出拘捕令，并每人悬红100万港元通缉八名身处海外的香港政治人物，指他们涉嫌违犯《港区国安法》中的「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」及「煽动分裂国家罪」等。八人分别是前立法会议员许智峯丶罗冠聪及郭荣铿；律师兼法律学者任建峰丶工运人士蒙兆达丶美国的香港民主委员会行政总监郭凤仪丶袁弓夷，以及有「揽炒巴」之称的刘祖廸。

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