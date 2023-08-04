美国众议院中国委员会主席盖拉格敦促拜登政府限制对华投资

美国/中国/贸易战

美国联邦众议院中国问题特别委员会主席盖拉格（Mike Gallagher）敦促总统拜登就美国对中国的投资采取广泛限制，特别是可能损害美国国家安全的关键领域。路透社报道，拜登可能会在未来数周内，针对美国在中国的投资实施新的限制。

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路透社报道，美国众院共和党籍的盖拉格希望拜登政府将"流向中国的私人和公共市场投资纳入新的限制"。

两年多来，美国国会议员一直敦促拜登政府加强监督美国公司和个人在中国的投资。

盖拉格周四表示，美国在中国的投资"构成重大国家安全风险，让美国民众面临实质且影响全局的金融风险，并使他们常在无意中成为侵犯人权的同谋"。

媒体报导，拜登政府即将完成一项行政命令，将限制先进半导体、量子运算和人工智能等领域的某些投资。

盖拉格说，应限制与国家安全有关、对中国技术崛起至关重要的关键领域投资，同时确保美国资本"没有支持中国人民解放军正在进行的建设，没有促成中共侵犯人权或技术极权主义式的监视系统，或者加深我们在关键供应链方面对（中国）的依赖"。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇博士，美国"惯性将技术与贸易问题政治化，以国家安全之名，把这些议题当作工具和武器。中国将密切关注事态发展，坚定维护自身权益"

消息称，盖拉格希望拜登的行政命令能迫使中国公司满足与美国公司相同的尽职调查标准，借此保护股东权利，并"保这些投资限制是可预测的，能为投资者提供确定性。避免製造繁琐的逐案审查程序"

盖拉格还希望拜登"实施新限制之前与盟友和合作伙伴商量，并敦促他们在对中国投资上採取类似限制"

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