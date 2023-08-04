『解放军报』社论遭质疑：人民解放军还是“党卫军”

习近平与解放军

火箭军高层一锅端，战略支援部队司令下落不明，外界怀疑习近平正在整肃军队之际，『解放军报』社论有关中国人民解放军属性的表述让不少读者惊异。

广告 继续浏览后续

这篇8月3日发表的题为“党对军队绝对领导是人民军队建军之本，强军之魂”社论毫不讳言：“我军是拿枪杆子的，是执行党的政治任务的武装集团，对党忠诚必须是唯一的、彻底的、无条件的、不惨任何杂质的、没有任何水分的忠诚。”

正如中国军队名为“人民解放军”一样，在中共的传统说法中，还说军队是人民的军队，至少部分是，中国军队的喉舌『解放军报』在这里毫不掩饰地坦诚军队“是执行党的政治任务的武装集团”，要绝对地对党忠诚，而且“唯一的、彻底的、无条件的、不惨任何杂质的、没有任何水分的忠诚。”

网友@WayneLee1078 说：“说实话，这世界上还没有那个政党敢这样大言不惭地宣称，中国军队就是中共的‘党卫军’，只为这个独裁党服务，天下一切党外势力，都是敌人或可能的敌人！”

网友@Messiah_comes：“奴才们做事情不能聪明点吗？这么说话就是把伪装全卸下了告诉全世界你们是党卫军不是国防军了呀！哎呀呀，想想纳粹想想呀，那就是党卫军！真正的历史课要补补，真正的文学文字课也得补补！活干太糙了是不是？”

『解放军报』的社论接着说：“对党绝对忠诚要害在‘绝对’两个字，确保枪杆子始终掌握在对党忠诚可靠的人手中。全军官兵深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，必须政治上高度自觉、思想上高度自觉、行动上高度自觉，坚定不移听从党中央、中央军委和习主席指挥。”

联想军内正在开展的整肃，连习近平的亲信，担任才一年半火箭军司令的李玉超也被免除职务，下落不明，副司令吴国华据亲友说是“自杀”，官媒不敢报道。高级将领一锅端，到底怎么啦？一些观察人士认为该报的社论话中有话，尤其那句“确保枪杆子始终掌握在对党忠诚可靠的人手中”似乎暗示，“枪杆子”在一段时间里落在了对党不太忠诚可靠的人手中？但是这些将领明明都是习近平亲自提拔，提拔的条件就是“绝对忠诚”，为什么提上去一年半载，忠诚度就出问题了？是领袖缺乏识人之明，还是领袖不安全感太重？或者，越是亲信，变质越快？

网友@FuXiao77777怀疑：“要求绝对忠诚，说明没有忠诚可言，缺啥喊啥”。另一位网友说：“这个绝对真的是很绝对！越是绝对，越不绝对！”

社论的重心在于要求“全军官兵深刻领悟‘两个确立’”，“两个确立”是什么呢？不妨在这里重提一下，就是“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。

为什么开启第三任，掌握党政军所有大权的习近平还需要“两个确立”？通常情况下，地位尚未确立，正在确立，或者虽然确立尚需巩固，才需要一次又一次地讲“确立”，这到底是解放军“唯上”，表忠心表过了头，还是兼任军委主席的习近平意识到还需要“确立确立再确立”？

解放军的全称是“中国人民解放军”，『解放军报』的社论连表面文章也不做了。说了一番军队对党要忠诚，要绝对忠诚党的话，最后归结到“两个确立”，归结到听从习主席指挥，总算说明白了。

网友@ak60809133这样评论：“如果了解中共的语言文化，这些话表明了一个中心思想：这支军队的名字叫‘习家军’！” 还有网友说，“人家说的其实是实话，军队是人民的？人民又没有选举权，不算数；军队是国家的，党国是一体的，党国，哪有国。那还不是党的吗。党由谁说了算？习主席吗，忠于党就是忠于习主席吗，连这都不分请。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅