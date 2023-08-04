香港楼市看淡？ 继207亿元巨款交易告吹 长实低价推新楼盘 创市区七年新低

香港/经济

港府库房主要收入来源之一的楼市成交持续低迷，继新加坡一个基金不惜牺牲20.76亿港元(下同，折合2.43亿欧元)订金而叫停山顶豪宅的出售交易丶造成香港史上最大宗挞订个案后，有地产商推出市区新楼盘，折实平均呎价为15717元，重回七年前的市区楼盘水平。

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两宗交易均涉及香港四大地产商之一的长江实业集团(简称长实)，主席李泽巨昨(3日)晚在公布楼价后的集团业绩分析员会议上回应指，公司一向奉行以市价或低于市价卖楼以促销，际此逆周期买地或置业，较三年前稳阵。买地方面，相信现时的地价水平已接近香港政府成本价，再下行的机率较低。

长实昨日推出的新楼盘位于九龙东部的油塘，名为海駅ll，提供658个单位，实用面积210至723方呎，预计2025年10月中入伙。自言是以「平爆价」推售的首批132伙，折实平均呎价15717元，是2016年10月另一地产商的楼盘折实均价15482元后的批最低折实均价市区新楼盘，亦比同区大半年前另一个新盘低12%。

做29行业或高才通 多5%折扣

楼盘更因应港府的抢人材计划订定优惠，指若开放式至2房单位买家从事医疗丶教育等29个行业，或是经「高端人才通行证计划」来港的专业人士等，更可享额外5%楼价折扣，即整批折实均价会进一步降至14997元。

有分析指，长实「劈价」卖楼是看淡后市，并重提新加坡的华瑞资本（Sino Suisse Capital Pte.）上月中不惜赔上交易金额一成也放弃半山波老道21号多个单位，亦是看淡后市的表现。

李泽巨昨回应称，那只能说实际上是个别买家的情况导致，不能反映整体市况。

长实去年9月以207.66亿元沽出半山波老道21号馀下单位予华瑞资本，但有报道指，华瑞购入该等独立屋后，销情并不理想，距完成交易时只售出5伙，部分连车位在内，成交呎价介乎6.17万至7.01万元，贴近买入价。华瑞在上月交易期满时选择不完成交易，

长实按合约没收订金20.76亿元。不少评论指，华瑞宁愿蚀掉逾20亿巨款都要「褪軚」，或反映不看好楼市前景。

但公开资料显示，香港楼市确是不似预期。当中港年初全面恢复通关和港府推出抢人才政策，市场憧憬中国资金重临和人才涌入而令楼宇需求上升，楼市将会反弹，但楼市在首季出现小阳春后，第二季便已出现交投回落，6月份的一二手单位总成交不足4000宗。

不过，重视地产广告的《星岛日报》今日以社评指出，长实并非看淡后市，而是一种「先求量再求价」的销售策略。社评指，在楼市销情欠佳下，长实明白到，若以贴近市价推出新盘，将难以「去货」，决定采取超低市价开盘，期望可吸引准买家和投资者眼球，并提升市场气氛，增加市民认购意欲，若超额认购数目可观，便可乘势加价加推。相信长实开出的低价，仍是有利可图，只是「赚少些」。

社评又指，长实年初推出新盘时亦采取同样策略，结果卖个满堂红，其他发展商未有跟随，认为毋须过分担心会引发「劈价潮」。

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