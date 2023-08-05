中国：因贩毒处决一名韩国人

死刑处决

一名韩国人因贩毒在中国被执行死刑，这是中国对持有外国护照的人做出的罕见判决，法新社指出，很可能会激化北京和首尔之间的紧张关系。

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中国外交部告诉法新社，在广州中级人民法院作出判决后，被称为"姜先生"的被告（被告的韩语音译可能为 "康先生"）在周五（8月4日）上午被执行死刑，并表示："中国刑法规定，对极其严重的毒品犯罪可以实施死刑。外交部还补充说，"当外国被告在中国领土上犯罪时，中国法律同样适用"。

据韩联社报道，被告于2014 年在中国被捕，当时他持有 5 公斤冰毒。 2019 年，被告首次被判处死刑，并于 2020 年得到确认。

在这名韩国人被处决后，首尔表示了 "遗憾"。

法新社指出，中国每年执行死刑的人数属于国家机密，但外国公民被判处死刑的情况并不多见。据官方中新社报道，上一次对持有西方护照的人执行死刑是 Akmal Shaikh，他是一名英国人，因贩卖海洛因在 2009 年被执行死刑。

与包括新加坡在内的多个亚洲国家一样，中国对毒品的立法特别严格。近年来，已有多名外国公民被判处死刑。

2020 年，一名澳大利亚人因贩毒在中国被判处死刑。据中国媒体报道，他于 2013 年 12 月在广州机场被捕，行李中装有超过 7.5 公斤的冰毒。2019 年，在与加拿大外交紧张升级的背景下，中国以贩毒罪判处两名加拿大公民死刑。

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