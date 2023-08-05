乌克兰转战黑海 警告俄罗斯6港口处于战争危险区

俄罗斯侵乌战争

乌克兰战场突然转向黑海东岸，乌克兰在周五击中一艘俄罗斯大型登陆舰，周六击中靠近克里米亚大桥的一艘俄罗斯邮轮之后发出警告，黑海六座俄罗斯港口全处于“战争危险区”。

在这张2023年8月5日提供的视频图片中，一架海上无人机在黑海上接近一艘俄罗斯油轮。据俄罗斯官员称，乌克兰无人机在克里米亚附近的黑海袭击了一艘俄罗斯油轮。这次袭击是一天之内第二次涉及无人机的海上袭击，此前乌克兰称其海上无人机在周五早些时候也袭击了俄罗斯的一个主要港口。

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8月4日，乌克兰无人艇首次袭击了新罗西斯克俄罗斯海军基地一艘大型登陆舰，导致这座集军事基地、商业设施和油料码头航运中断几个小时。

8月5日凌晨，位于刻赤海峡的俄罗斯石油船被乌克兰无人机击中，大火熊熊，连接克里米亚与俄罗斯大陆的同名大桥被迫中断交通数小时。乌克兰内部人士向法新社证实，“当夜，乌克兰安全机构炸毁了一艘俄罗斯运送燃料和士兵的重要邮轮。”

乌方证实，一架携带炸药的水面无人机“完成了这一任务。”而据俄罗斯海事局称，"SIG "号油轮于 23:20 左右（格林尼治标准时间 20:20）在刻赤海峡以南被击中。油轮轮机舱水线上有一个洞，“可能是海军无人机攻击造成的”，但油轮“漂浮在海面上”，目前正在准备修复受损部位。

据俄罗斯高速公路信息中心称，连接俄罗斯与克里米亚半岛的大桥交通中断了三个小时，直到周六早些时候才恢复。

用于向乌克兰前线的俄罗斯军队运送物资，同时也向民用公路和铁路交通开放的克里米亚大桥，曾两次遭到乌克兰袭击，造成重大损失。

乌克兰安全局局长马利乌克在周六发表的一条消息中称，“这些针对俄罗斯船只或克里米亚大桥的袭击是合法的，因为它们是在暂时被俄罗斯占领的乌克兰水域内实施的”。他警告说：“如果俄罗斯人希望这些爆炸停止，他们只有一个选择：离开乌克兰领海和领土。他们越早这样做，对他们越有利!”。

周六下午，乌克兰向俄罗斯船只发出严正警告，宣布俄罗斯在黑海的六个港口处于“战争危险区”。

乌克兰航行和水文服务机构周六通告，俄罗斯在黑海的六个港口处于“战争危险区”。该机构在其网站上发表声明称，该警告涉及俄罗斯的阿纳帕、新罗西斯克、格连吉克、图阿泽、索奇和塔曼港。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫发推说：“每执行一次新的作战任务，乌克兰的攻击无人机和舰载无人机都会变得更加精确，操作人员更有经验，作战协调更加有效，无人机制造商也有机会改进其战术和技术特点。”丹尼洛夫补充说：“俄罗斯目标是乌克兰武器的最佳试验场”。

自从莫斯科7月中拒绝执行联合国调停达成的乌克兰粮食出口协议后，乌克兰无人机攻击黑海行动有增无减。

俄罗斯周六发誓，将对乌克兰动用无人机进行恐怖袭击进行报复。乌克兰总统泽连斯基宣布，俄罗斯导弹于周六傍晚袭击了乌克兰，击中了乌克兰飞机制造商马达西奇公司的建筑。

军事分析人士认为，乌克兰黑海行动的战略在于骚扰、分散、削弱敌人补给克里米亚、并通过克里米亚增援俄罗斯占领军的能力。

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