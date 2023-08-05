吉达"乌克兰和平峰会"：各国代表就乌克兰问题展开讨论

沙特/乌克兰/国际/峰会

沙特阿拉伯主办的乌克兰和平峰会8月5日至6日在沙特吉达召开，来自美国、中国及印度等40多国的代表已开始就乌克兰战争问题展开讨论，但峰会没有俄罗斯代表出席。一位欧洲官员表示，峰会结束时不会发表联合公报，但沙特阿拉伯将提出一项计划，以继续就粮食安全等议题举行磋商。

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路透社报道，在沙特吉达召开的为期两天的会议，旨在为乌克兰和平进行外交努力，除了其主要西方盟友外，还将争取印度和巴西等在这场战争中保持中立国家的支持。

乌克兰总统泽连斯基周六表示，这次峰会以及组织的场边双边会谈非常重要。他承认与会各国在乌克兰问题上仍存在分歧，但恢复基于规则的国际秩序至关重要。

泽连斯基表示，不同的国家、地区有各自不同的处理国际事务的方式，但一切都应基于国际法的原则。

俄罗斯没有派代表参加这次会议，但克里姆林宫表示将密切关注会议的进展情况。

一位欧洲官员表示，峰会结束时不会发表任何联合公报，但沙特阿拉伯将提出一项计划，以继续就全球粮食安全、核安全及释放囚犯等举行工作小组谈判。

这位官员称，会议讨论的内容是积极的，他并表示，各国代表已就尊重领土完整和主权达成一项协议。

乌克兰总统泽连斯基表示，他希望在今年秋天举行一场有世界领导人出席的(乌克兰）和平峰会，他认为，应该以基辅提出的、包含十点内容的解决方案为基础。

乌克兰提出的和平方案包括尊重其领土完整，以及俄罗斯军队从占领的乌克兰领土上撤军。

在上一轮乌克兰和平谈判中缺席的中国，派出特使欧亚事务部主任李辉与会。路透社称，在俄罗斯2022年2月发动入侵乌克兰战争以来，北京与莫斯科保持越来越密切的经济和外交关系。

印度驻利雅得大使馆周六在社交网络上表示，印度国家安全顾问阿吉特 多瓦尔也抵达吉达参加会谈。与中国一样，印度也与俄罗斯保持着密切关系，并拒绝谴责俄罗斯。

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