尼日尔政变：西共体称准备军事干预 法国表态支持

尼日尔/西非共同体/法国/军事

西非国家经济共同体要求尼日尔政变军人一周内恢复文官统治期限将届，国际社会加大对政变军方施压，而西非共同体则声称准备进行军事干预。法国周六(8月5日）表示，坚决支持西共体为挫败政变企图所做的努力。

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法新社报道，法国外交部周六在一份声明中称，“尼日尔的未来和整个地区的稳定都受到威胁。”法国坚决支持西共体挫败政变企图的努力。

西非国家经济共同体的一位官员表示，西共体军事首脑已经确定了针对尼日尔军政府进行军事干预的计划。

西共体政治事务、和平与安全专员穆萨表示：“这次会议已经制定了可能(军事）干预的所有要素，包括必要的资源，以及部署军队的方式及时间等。”

法国外长科隆纳周六在巴黎会见到访的尼日尔总理穆罕默杜时表示，法国"坚决支持"西非国家经济共同体就"挫败尼日尔政变企图"作出的努力，呼吁立即恢复尼日尔宪法秩序。不过法国的声明并未说明，有关支持是否包括在西非经济体军事介入尼日尔时提供军事支援。

尼日尔上月26日发生政变时，穆罕默杜正在欧洲参加国际会议，滞留国外至今。科隆纳重申，法国"完全支持"遭政变军人扣押的尼日尔总统巴祖姆及其领导的政府。

尼日尔是法国在萨赫勒地区反恐的重要合作伙伴，法国在当地大约有1500名驻军。科隆纳当天对法国媒体表示，法国从尼日尔撤军不在日程上，但受政变影响，两国军事合作已"暂停"。

西共体领导人早前要求政变军人在周日限期前释放巴祖姆并恢复其职权，否则将采取包括军事干预在内的一切措施。

59岁的尼日尔军政府领导人、原总统卫队首长蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）将军已表示，军政府不会退让。他曾在法国接受军事训练。

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