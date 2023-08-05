中德经济

据德国媒体报道：德国出口停滞，对中国依赖加剧。德国出口经济前景低迷。

2023年7月28日，德国法兰克福，云层笼罩着银行区的建筑。同日公布的数据显示，德国经济仍未能实现增长，这个本应成为全欧洲工业强国的国家正在与高昂的能源价格、不断上涨的借贷成本以及主要贸易伙伴中国的滞后反弹作斗争。

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据德国《商报》报道，根据德国联邦统计局的最新数据，2023年上半年，德国对华出口份额下降到6.2%，是自2015年以来的最低值。相比之下，2020年，该比例达到历史新高7.9%。2021年下降到7.5%，2022年再下降到6.8%。

今年前六个月，德国约10%的出口额流向了世界最大经济体美国。美国因此仍然是“德国制造”商品最重要的买家，领先于法国、荷兰和中国。

《柏林日报》报道说，德国出口停滞，对中国依赖加剧，德国经济已陷入死胡同。政治和货币政策的错误意味着美国人正在把欧洲人甩在后头。

根据德国联邦统计局的数据，六月份，德国出口比上月仅小幅增长0.1%，至1.313亿欧元。经济联合会归咎于“全球经济发展低迷”。

对外贸易（BGA）协会主席詹杜拉解释说：“德国最重要的两个贸易伙伴中国和美国的经济仅略有回升。” 到目前为止，中国清零政策的结束并没有引发人们预期的巨大增长。美国经济也因利率上升和预算争端而长期疲软。詹杜拉还说，尽管中国和美国经济有所好转，德国出口商预计，趋势不会逆转。

据英国《金融时报》报道，随着国际投资者越来越多地押注欧洲将陷入痛苦的经济低迷，情况可能会变得更紧张。富达国际投资组合经理内贾德向英国《金融时报》表示：“我们看到美国多次加息，但需求和增长强劲，相比之下，欧洲增长动力较弱。欧洲央行犯了一个错误，加息幅度太大。”人们将不得不走回头路，以防止更严重的衰退。

德国工商会表示，“今年上半年，德国对外贸易及其疲弱。“德国工业的积压订单越来越少。持续高涨的通胀率给出口型企业带来压力。德国下半年出口经济前景依然“阴云密布”。

慕尼黑经济研究学院（Ifo）表示，严重依赖出口的汽车制造商及其供应商的订单目前正在减少。鉴于全球市场持续存在不确定性，汽车行业对未来数月的预期也维持在较低水平。

ING银行分析师布勒斯基（Carsten Brzeski）表示，对外贸易不再是德国经济可靠的增长引擎，而是“更多的刹车”。与此同时，对中国进口的依赖程度仍然很高。“如果没有中国的原材料和太阳能组件，目前的能源转型是不可能的。”

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