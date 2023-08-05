暴雨袭中国东北：吉林1人遇难4人失踪

中国东北洪灾

中国东北周六（8月5日）连续第二天遭受暴雨袭击，粮食主要产区黑龙江和吉林的洪水尤为严重。从网上图片可见哈尔滨和舒兰都泡在水里。

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法新社说，社交网络上的图片显示，吉林省吉林市（人口360万）的街道上泥水成流。据中新网报道，在邻近的辽宁省，六座水库的水位超过了警戒线，辽河主河道的水位比允许水位高出33厘米，而辽河是中国最大的河流之一。

据路透社周六引述中国国家媒体报道，吉林省玉米种植区舒兰市有近1万5,000 居民被转移，该市已有一人死亡，四人失踪。

据中国新华社报道，舒兰市5日晚通报在8月4日失联的4人为舒兰市常务副市长骆旭东等4名公职人员。他们在赴开原镇、金马镇抗洪抢险中遇险失联。多支救援队伍正在搜救他们。

自8月1日以来，舒兰市持续降雨，部分地区降雨量达到489 毫米（19 英寸），是之前记录的五倍。

舒兰市有居民70多万。全市的桥梁倒塌，道路受损。官媒中新社展示了该市工厂和住宅周围街道积水的图片。

据中国央视8月4日说，降雨重心转移到东北后，2日起，黑龙江、吉林等地出现强降雨和强对流天气。

据中国中央气象台专家表示，东北地区除了短时强降水外，还伴有雷暴大风和冰雹天气，甚至局地可能会出现龙卷风，需要加强防范。

路透社说，气象专家表示，台风对中国东北地区的影响非常罕见，大多数台风在登陆后都会向西或西北方向移动。

但在7月下旬，台风"杜苏芮"的残余势力向内陆移动，袭击了华北地区，并引发了大规模洪灾，导致数百万人的生活受影响。据新华社报道，截至周六上午，河北省约有154万人从危险地区撤离。

今天周六，北京当局警告说，首都外围的房山和门头沟区可能会形成天坑和泥石流。上周的降雨量打破了北京和中国北方的多项记录，广阔的海河流域遭遇了自1963年以来最严重的洪灾。

据国家媒体报道，周六，北京西南部涿州的水位开始下降，这个河北省受灾最严重城市的搜救和排洪工作仍在继续。该市大约十万人已被疏散（六分之一人口）。

保定市政府周六表示，创纪录的降雨量导致该市83座小型水库中的67座溢洪，4000多间房屋倒塌，至少10人死亡。

保定政府称，近300座桥梁和超过550公里的农村公路被水毁，截至周六，保定的直接经济损失达到近170亿元人民币。

一位水利部门的官员告诉国家媒体，河北省的洪水可能需要一个月才能退去。

路透说，中国很早就意识到了城市内涝的风险，因为快速发展造成了大都市的扩张，混凝土覆盖了洪泛平原。全球变暖导致的极端天气使情况变得更糟。

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