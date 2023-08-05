沙特邀请30多个国家 尝试调停俄乌停火

乌克兰/俄罗斯

沙特邀请的30多个国家于8月5日周六在吉达会晤，尝试调停俄乌停火，包括乌克兰，中国，拉美等国参与，俄罗斯缺席，各国对本次会议结果期望有限。

沙特邀请的30多个国家于8月5日周六在吉达会晤，尝试调停俄乌停火

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在土耳其等国对俄乌战争停火进行调解谈判努力以来，沙特邀请30多个国家今天周六在吉达开始举行为期两天的国际调停会议。

此前周五晚上这个富裕的海湾君主国宣布，来自兄弟国家的安全顾问”在吉达举行会议讨论“俄乌危机”，但没有透露具体参与国家。

乌克兰总统泽连斯基周五晚间表示本次会议非常重要，他在吉达峰会召开之前与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面。

包括支持乌克兰的西方盟友等国与会，另外除了俄罗斯以外的金砖国家中国，印度，巴西和南非都参加本次会议。

中国派遣特使李辉出席，北京表示继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

分析指出多国参与本次俄乌战争调停会议，显示沙特进行国际斡旋，为寻求和平解决方案作贡献。各国期望恢复世界的和平和稳定，保障粮食市场的安全。

法新社指出沙特与莫斯科关系密切，也与基辅保持良好关系，这个全球最大的石油出口国保持中立立场，寻求通过调停俄乌战争来提升其国际地位。沙特近期开始改善与其竞争对手卡塔尔和土耳其的关系，今年开始于伊朗和叙利亚进行接触。

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