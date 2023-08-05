河北洪水未消10级强风来袭 官方称222万人受灾

河北/洪灾/风灾

河北暴雨洪水尚未褪去，又有强风来袭，据河北气象预警，今天局地有10级以上大风天气。

2023年8月3日，中国河北省涿州市，台风"杜苏芮"余威带来的暴雨和洪水过后人们乘船穿过被洪水淹没的道路。

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据中国官媒中新网8月5日引述河北省应急管理厅官方微博消息说，受强降雨影响，河北98个县(区)883个乡(镇)遭受洪涝灾害，受灾人口222.29万人。截至8月4日8时，河北转移民众154.02万人，其中蓄滞洪区转移96.12万人。

另据河北省气象台今天8月5日早晨发布预警：保定、雄安新区、石家庄、沧州、衡水、邢台、邯郸及沧州沿岸海域有雷阵雨，伴有短时强降雨和8~9级大风，局地10级以上大风天气。

法新社今天的报道说，目前为止，受灾最严重的地区是北京的邻省河北省，该省方圆数英里都被大水淹没。

涿州市大片地区被水淹没。法新社周三对该市的航拍照片显示，购物街变成了褐色的河流。其他照片显示农田完全被淹没。涿州由于泄洪，昨天传出的视频可见，一些地方的水深接近高速公路上的指示牌，估计高达8-9米。

据保定市政府周六8月5日报告，该市辖区内至少有10人死亡，18人失踪，60 多万人已被疏散。保定市有1150 万人口，以钢铁生产闻名。

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