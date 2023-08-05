洩洪致灾被说成降雨 河北霸州灾民抗议爆发冲突

中国/水灾

由于不满官媒宣称是降雨导致淹水，河北省霸州市因洩洪而家园尽毁的愤怒灾民，8月4日到霸州市政府高举布条抗议，并与在场警察爆发激烈肢体冲突。霸州官方周六(8月5日）发表公开信，坦承洩洪致灾并承诺补偿。

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中央社综合中媒报导与社群讯息，河北因连日暴雨进行洩洪，陆续启用7处蓄滞洪区吸纳洪水。其中，位于霸州的东淀蓄滞洪区于1日凌晨2时启用。

报道称，霸州47个蓄滞洪区村街居民7万3205人在启用前一天被官方转移。其后，蓄滞洪区因承接源自北京的大清河洪水，沦为一片汪洋。

央视新闻4日早上报导称，"受降雨影响"，河北霸州市霸州镇部分村庄2日出现约0.4到4公尺的积水，多名人员被困。

报导并称，当天下午2时左右，当地消防接警后立即出动两组水域救援队伍赶往现场，对各区域被困人员进行分批救援，确保不遗漏一人。

据推特网红"李老师不是你老师"周六发布，洩洪导致霸州市大面积被淹，损失惨重，房倒屋塌，造成数万人无家可归、倾家荡产，却被新闻报导为暴雨所致。

愤怒的当地村民4日前往政府大楼进行抗议，在现场高举红色横幅布条："还我家园，明明是洩洪原因，却说降雨所致"。

社群讯息显示，许多灾民痛斥政府救援单位只去当地两小时"摆拍邀功"后就走了，都是民间自组志愿队在救灾。

多支网络影片显示，在场官员与民众沟通未果，被制止拍摄的民众称"就录你们"。其后，现场爆发激烈警民冲突，抗议民众向警方丢掷物品，一群黑衣人手持镇暴盾牌冲向民众进行殴打。

多名霸州灾民事后在微博发文表示，霸州这边根本没有下多少雨，是为了保上游洩洪被淹，大面积农田、工厂被毁，央视竟然说成降雨导致，寒了他们的心。

社群讯息显示，因央视称降雨造成淹水，损失惨重的灾民既愤怒又担忧拿不到补偿，因而群起找霸州当局讨说法。

事件闹大后，央视新闻网已下架这一则争议新闻。

霸州当局周六中午发布"致广大乡亲们的一封信"，试图平息民愤。

公开信赞扬"霸州东淀蓄滞洪区所有民众听从指挥、义无反顾搬出自己久居的家园，以实际行动践行了勇于奉献、敢于牺牲行为"。霸州当局并在信中承诺全面做好受灾补偿。

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