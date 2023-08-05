洪水滔天 “敢问习总书记在哪里亲自指挥”？

习近平与治水

遭遇暴雨袭击后的北京正在善后，大洪水正在北京周边的河北蔓延，涿州市变成“涿州湖”，霸州，因泄洪导致大面积被淹，房倒屋塌，数万人无家可归，村民们包围政府大楼，打出“还我家园，明明是泄洪原因，却说降雨所致!”抗议当局隐瞒真相。

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民间又在发问，关键时刻，领导人在哪里？中国民众向来对领导人“要求不严”，只是“有比较就有不满”，他们想起了习近平前任抚恤灾民的传统。也许民间的声音传进了中南海，也许是官媒自作主张粉饰，新华社8月5日晚间发出的长篇通稿覆盖了中国所有的官媒：大标题：“风雨同心人民至上---以习近平同志为核心的党中央坚强有力指挥北京防汛抗洪救灾”。

文章说，“早在7月上旬，习近平总书记对防汛救灾工作作出重要指示……”有人联想到2020年武汉疫情爆发一段日子后，党刊『求是』说，习总书记在2020年1月7日就知情并作了指示，但官媒当时未提一字，为什么呢？2020年1月初，正是当局全力掩盖疫情，甚至不肯承认新冠病毒人传人的事实的时期，一直拖到1月20日。

对于人们责怪领导人不来现场视察，新华社报道称：“7月25日至27日，在四川考察中，习近平总书记密切关注着汛情，要求全面落实防汛救灾主体责任……”这说法也让人想起武汉疫情爆发初期，习近平在云南慰问官兵，李克强在青海慰问医护人员，网友讥讽：“一个在云南‘遥控’，一个在青海关怀‘武汉肺炎’”。

报道写道：“8月1日，习近平总书记对防汛救灾工作作出新的重要指示，要求全力搜救失联被困人员…尽最大限度减少人员伤亡”。8月1日作指示是事实，是不是来得晚了一点？彼时，北京已经“水漫金山”。

文章还说，“习近平总书记明确指出：‘党员干部要冲在前，基层党组织要发挥作用，让人民群众感到有依靠。’”有网友评论，“话说得多好，能够以身作则更好，到北京街头看看洪水淹过的市面，要比说多少次党员干部冲在先都好”。还有网友直接质疑：“请教新华社，敢问习总在哪里亲自指挥？”

社交网络登载的无数视频，照片，评论，都在见证着这场由台风引起、突然而来的大暴雨酿成的大洪水，如何让中国的首都北京一夜之间成为泽国。而为了保卫北京以及远未成型的“副首都”雄安实施的分洪泄洪策略，由于决策不透明、预警不及时，加之河北最高官员不惜说出“河北要当好首都的护城河”这样的话来拍马，也激起民众的愤怒和不安。

涿州救灾现场的乱象让受灾民众发出疑问：“我们的市委书记在哪里？我们的子弟兵在哪里？”其实，从网络发出的许多呼救和质疑看，民间记忆犹新，他们对近在咫尺的中央领导人习近平、李强不肯走出中南海，不肯亲临现场视察慰问，颇有微词。

网络上，中共前领导人江泽民、胡锦涛、朱镕基、温家宝亲临救灾的照片和视频比比皆是。有一组广泛传播的中共前总书记江泽民1998年南方发生特大洪水亲往灾区救灾的照片，一张是江手拿扩音喇叭跟灾民讲话；一张是江坐在简陋的舢板上跟救生人员一起视察灾情，还有一张是江身穿雨衣在雨中与灾民站在一起的照片。

有网友说，当时看着领导人亲临现场指挥，慰问灾民，觉得在表演亲民，像演戏，现在再看这些照片，想象如今的领袖们连戏也不肯演，还是有点感动，人家还在乎群众怎么看。什么叫亲自指挥？那才叫亲自指挥。

无论如何，习近平的前任江泽民、胡锦涛，李强的前任朱镕基、温家宝，每有大洪水，大地震，总有他们的身影，好像已形成一种传统，这个传统，习近平上台后，就断了。一些网友忆起2019年那场横贯中国南方多省市数周的特大洪水，就是看不到习近平的身影。

最让一些网友难忘的仍然是2020年年初爆发的武汉疫情，武汉封城，百姓水深火热，民间亟盼中央领导慰问，直到封城48天之后，习近平才“视察武汉”，百姓无缘靠近，安全措施过度，被人讽刺是“探望变成遥望，慰问变成视频。”

当时就有人在网上贴出当年非典疫情全面爆发后，2003年4月14日，胡锦涛视察疫情首先爆发的广州，出现在该市繁华的商业街北京路看望民众的旧闻。一些中国人因为这件事把胡锦涛亲切地称作“涛哥”，有网友讽刺：“胡锦涛温家宝这样的演员，今天干脆绝迹了。”

前面提到的新华社发的那篇报道让一些网友觉得不知该说什么才好，网友@BlackTortoise23说：“哎，古代皇帝春社时都要亲耕祈求风调雨顺，发生灾异都有亲自祭天谢罪，好家伙现在发洪水就发一篇指导思想，这是连皇帝都不会当了啊”。

还有一位怀疑：“这是不是有点高级黑，前两天学习习近平治水，这两天说习近平亲自指挥”。

这位网友指的是中国官方7月18日出版的『深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述』一书，『中国水利报』配发社论称，在习近平治水论述指引下，中国“治水事业取得历史性成就、发生历史性变革”。

该书出版不到两周，北京河北遭遇大洪水。

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