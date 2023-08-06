中国提高东北洪水级别 至少215人死亡或失踪

中国/洪灾

路透社8月6日的消息说，受台风杜苏芮连日带来暴雨影响，松花江支流水位达到危险水平，中国东北地区当局周日提高了洪水应急响应级别。据零散信息显示，至少215人在洪灾中死亡或失踪。

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中国水利部表示，已于今天8月6日上午10 点，将内蒙古、吉林和黑龙江的洪水响应级别，提升至 III 级。中国实行四级应急响应体系，其中一级最为严重。

被称为"北大仓"的中国产粮大省黑龙江是最近遭受"杜苏芮"台风灾害影响的地区之一。"杜苏芮"一周前在南方登陆以来，北京与河北几个城市都被洪水淹没。

周日，根据一份政府声明，中国增拨了3.5亿元人民币（4,880万美元），用于支持北京、天津、河北、黑龙江和吉林等洪灾地区的救援和房屋修复工作。此前，政府已拨款 1.7 亿元用于救援和修复行动。

至少215人死亡或失踪

另据法新社引述中国国家媒体周日的报道，吉林省的舒兰市，暴雨已导致6人死亡，4人失踪。

周日中午，由于恶劣天气带来的山体滑坡等"地质风险"，北京仍处于红色警报状态。周六，暴雨在北京周边地区又造成至少10人死亡，使本周以来的死亡人数达到至少30人。

同一天，与首都相邻的河北省宣布至少有10 人在洪灾中丧生，18 人失踪。150 多万人不得不撤离。

北京周五表示，上个月自然灾害已造成147人死亡或失踪。这个数字只包括杜苏芮台风的首批受害者。

上述人员丧生或失踪的零散信息加在一起等于215人。

杜苏芮从本周开始袭击中国大陆，随后向北移动，带来的暴雨引发洪水，摧毁了基础设施，淹没了整个地区，灾后清理工作仍在继续。

最近几周，全球数百万人受到极端天气事件和长期热浪的袭击，科学家认为气候变化加剧了这些事件。

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