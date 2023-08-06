俄罗斯对乌克兰发起新一波导弹袭击 乌军导弹袭击俄罗斯占领地区的两座桥梁

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俄罗斯周日(8月6日）对乌克兰发起新一波大规模导弹袭击，并声称袭击了乌克兰西部的空军基地；而乌克兰则以导弹袭击了莫斯科占领地区的两座桥梁。俄罗斯扶植的克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫称，连结克里米亚半岛北端与乌克兰南部赫尔松州的琼加尔桥周日遭到乌克兰导弹攻击而受损。

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法新社报道，乌克兰空军周日表示，乌军成功拦截了俄罗斯军队发射的40枚巡航导弹中的30枚以及所有伊朗制造的“沙希德”无人机，俄罗斯军队还使用了难以拦截的"匕首"超高音速导弹。

消息称，乌克兰方面没有提供所有打击的确切地点，而俄罗斯国防部周日声称，俄军空袭乌克兰西部赫梅利尼茨基州和瑞夫尼州的空间基地，并"击中所有目标"。乌克兰总统泽连斯基表示，航太公司马达西奇有一处设施遇袭。

另据俄罗斯新闻社引述莫斯科扶植的克里米亚行政长官阿克肖诺夫周日指出，连结克里米亚半岛北端与乌克兰南部赫尔松州的琼加尔桥周日遭到乌克兰导弹攻击而受损。

俄罗斯新闻社（RIA）引述俄罗斯扶植的赫尔松占领区行政首长萨尔多（Vladimir Saldo）称，琼加尔桥（Chonhar road bridge）受到包括一枚暴风之影（Storm Shadow）导弹攻击，不过他没有提出任何证据。英国、法国都对乌克兰提供这款导弹。

琼加尔桥是克里米亚半岛与乌克兰本土间3条道路交通其中之一。萨尔多表示，琼加尔桥已经关闭进行修复。

萨尔多并称，另一条连接赫尼切斯克（Henichesk）和克里米亚东北海岸的桥梁也遭到砲击，一名平民司机受伤。由于桥梁受损，一条沿桥梁延伸、为俄控赫尼切斯克的提供天然气的管道也遭到破坏，导致超过20,000人没有天然气。

与此同时，一架被指装满炸药的乌克兰海上无人机，5日凌晨在克里米亚大桥附近损坏了一艘俄罗斯油轮，这是24小时内发生的第二起此类袭击。

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