全球一半以上的电动汽车在中国行驶

电动车在中国

据德国N-TV电视台报道，中国是电动汽车的市场领先者。德国 一项研究表明，即使德国在全球比较中表现良好，它也面临无法实现自己目标的危险。中国厂商拥有决定性优势。

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全球一半以上的纯电动汽车和插电式混合动力汽车在中国道路上行驶。根据斯图加特研究机构太阳能和氢能研究中心（ ZSW）的分析，到今年年初，在中国行驶的电动汽车数量已攀升至到1460 万辆，占全球 2770 万辆电动汽车的 53%。美国以 340万辆紧随其后，德国为 190 万辆，排位第三。法国为 110 万辆，英国为 100 万辆。

中国作为最大、最重要的电动汽车市场的领先地位正在不断增强：根据 ZSW 的数据，去年中国新注册了 650 万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车 - 几乎占全球此类汽车新注册量的 61% 。在这一点上，美国也位居第二，领先于德国。

ZSW 的普特纳先生（Andreas Püttner）表示：“这些数字清楚地表明，尽管存在许多危机，但全球可持续出行趋势将在 2022 年继续有增无减。”“但如果德国想要在2030年底之前实现自己设定的1500万辆电动汽车的目标，那么德国每年必须新注册的车辆数量至少是2022年的两倍。”

对单个制造商而言，ZSW 不计算库存，而是计算其累计新注册量。特斯拉拥有 360 万辆汽车，仍然遥遥领先。但这家美国公司的领先优势已经缩小了 50 万辆，而排名第二的中国比亚迪则强劲追赶，目前销量为 330 万辆。同样是中国的上汽集团目前拥有 240 万辆汽车，取代大众汽车集团位居第三。沃尔夫斯堡以 230 万辆滑落至第四位，宝马以 130 万辆紧随其后。

在新注册量方面，比亚迪去年已经处于领先地位，达到180万辆。紧随其后的是特斯拉，销量为 130 万辆，而上汽集团也以近 120 万辆的销量取代了第三名的大众汽车。根据 ZSW 的数据，沃尔夫斯堡以 831,000 辆排名第四，宝马以 433,000 辆排名第六，梅赛德斯以 319,000 辆排名第八。

普特纳强调：“如果德国不想落后，德国汽车制造商就不能只进军高端市场，特别是因为中国企业正在逐步渗透非中国市场。”中国制造商涵盖了整个乘用车系列：从最小的乘用车到大型高档车。不过，根据分析，全球最常见的电动汽车车型仍然是特斯拉：Model 3 销量为 180 万辆，Model Y 为 120 万辆。德国制造商并未进入该类别的前十名。

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