山东罕见发生5级以上地震 至少 21 人受伤

山东地震

法新社消息，据美国地质调查局报道，星期天（8月6日）中国山东发生 5.4 级地震（本文截稿前）当局称至少有 21 人受伤，一百多栋建筑物倒塌。

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美国地质调查局（USGS）称，当地时间周日凌晨2时33分，山东省德州市以南 26 公里处发生地震，震源深度 10 公里。

当地居民在社交网络上发布的视频显示，天花板上的灯具在摇晃，地面在震动，人们正在撤离建筑物，其中有一段视频显示，人们在散落在地面上的砖块堆中行走。

一位来自邻省河北的微博用户说：“地震时，我的头在枕头上摇晃，我以为我在做噩梦。”

法新社指出，美国地质调查局的 PAGER 监测系统对地震的影响进行了初步评估，并发布了红色警报，表明可能造成重大损失和人员伤亡。

中国官媒新华社则说，地震发生后，应急管理部启动了四级响应（最低级别），并派出一个小组在山东开展救援行动。

52 次余震

与此同时，中国官方电视台中央电视台援引省政府的话报道，地震造成至少“ 21 人受伤”，156 栋房屋或建筑物“倒塌”，地震后又发生了 52 次余震。

在监控录像中，身穿红色制服的救援人员走过学校田径场上搭建的急救帐篷，帐篷周围是明显完好的建筑物。

法新社表示，据官方频道报道，“只有几栋无人居住的砖房倒塌”，该频道播出的画面显示，在完好的建筑物和部分倒塌的房屋之间堆满了砖块。

据同一消息来源称，该地区的供水网络和通信基础设施运行正常，但周日上午有数百辆火车停运。

北京、天津和上海等距离震中约 800 公里的城市都有震感。

一位微博用户说：“除了害怕，我什么也说不出来。”

法新社写道，地震在中国并不少见，但很少发生在人口和大城市最多的东部地区。当地媒体援引山东省地震局一名工作人员的话说，发生更剧烈地震的可能性“非常低”。

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