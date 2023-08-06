社会主义核心价值观覆盖伦敦涂鸦墙引爆争议

留学生伦敦涂鸦

伦敦街头有一段很有名的红砖涂鸦墙，上面有一些很有才气的街头艺术家的画作，突然被一群中国留学生覆盖上了代表“社会主义核心价值观”的字样。看了让人“一秒回到中国”。

英国伦敦红砖巷（Brick Lane）是非常出名的涂鸦艺术景点，中国留学生在上面漆上24个字的“社会主义核心价值观”引发争议。

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伦敦红砖巷（Brick Lane）是知名度很高的涂鸦艺术景点之一，8月5日，一些中国留学生毫不顾忌地清除了别人的作品，把墙涂白，用红色喷漆写下“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”24个大字。

知名推特网友“李老师不是你老师”评论：“这群人不是单纯涂鸦，而是将原本涂鸦墙上的涂鸦全部覆盖涂白之后喷上了核心价值观……。”。

的确，上网搜寻“社会主义核心价值观”，组成中国政府倡导的“社会主义核心价值观”的“基本内容”，恰恰就是这24个字。

这是一种形式的“高级黑”吗？毕竟留学生在英国自由之地，可以随意挥笔？作者之一“yiqueart一鹊”直言不讳地地解释了他的动机：他认为“借自由民主之名彰显着西方的文化中心，这是伦敦的自由”，“实际上这样的自由便是西方对东方主义的建构，其内里隐藏着极大的文化阶段的不平等和剥削，用社会主义的构建方式来反殖民西方的虚假自由，让我们看看这会碰撞出什么”。

用社会主义核心价值观碰撞他眼中的“西方的虚假自由”，引发激烈争议。“李老师不是你老师”的看法是：“不得不说，我认为这个作品很成功，它真的就像是它的策划人说的那样，让人一秒回到中国。这一整个行为也是一个很形象，很『中国』的艺术品。那就是当『中国』来了以后，粗暴，不尊重也不考虑他人地将所有的一切灿烂缤纷的文化都一併清除，只留下白底红字的他们自己都没办法践行的24字戒律。”

他还认为，“现在，爱国艺术小留们无意识的行为让这种文化审美以一种不以为耻的方式展现在了全世界面前。这对中国形象的直观展示是中国政府在YouTube和推特上花多少钱投放多少广告都起不到的效果。任谁看了都要说一声谢谢爱国小留。”

网上的评论很多，正反好坏由你自辩，一位网友说他是“支持”的，“中国人每天看到的路上全都是这个，让英国人偶尔看一次怎么了。有些第一世界国家也可以体验体验我们的生活”。

大V卢诗翰微博发稿说，“涂鸦是反主流的街头艺术，既然有反娱乐化反建制的表达，那么必然也允许用建制化叙事反娱乐化。”

网友@Cheer23853反驳：这个“涂鸦”本身行为按照他说的，确实没什么大问题，问题在于最终呈现出来的这种讽刺效果，难道他看不到吗？白底红字的slogan和周边巨大的反差感，与口号中完美的价值与实际上让人政治抑郁的环境共振，最终形成了巨大的讽刺。

知名德国推友“老雷”也在问这些学生在涂什么？“有一种可能他们搞的是一种讽刺性的行为艺术。想通过这种作品暴露共产党宣传体系的无意义与反审美吗？恭喜，你们成功了!”老雷补充说：“不过还有另外一种可能他们只是小粉红败类。”

漫画家巴丢草发推说：“对街道造成严重破坏的是一群在皇家艺术学院学习的中国民族主义者学生”。Matt Schrader 则很严厉地表示：“把这种法西斯宣传留给属于它的北京吧”。

除了议论，好像也有人在以行动反击，不少伦敦网友前往涂鸦墙进行二次创作，根据“李老师不是你老师”公布的视频，他们在“民主”“自由”前面加上“没有”二字，在“文明”“和谐”前面添上“不”字等等。

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