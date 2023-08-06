美国运输部长称：中国自动车引发对美国国家安全的担忧

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美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）接受路透社访问称，中国自动车引发国家安全的担忧，似暗示自动车技术可能会成为美中新战线：与此同时，英国官员也表示担忧中国将利用电动汽车收集英国情报。

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路透社报道：布蒂吉格7月20日接受路透社专访表示："无论我们谈及硬件还是软件，就像对电讯或TikTok的担忧一样，(我们）对中国运输技术也存在担忧。"

美国运输部长称，华盛顿正在研究与一些中国公司相关的一系列问题，包括它们搜集的数据，以及如何使用它们。

布蒂吉格表示，自动车技术可能会成为美中正在进行的科技冷战最新战线。

香港媒体表示，4名跨党派议员7月致函布蒂吉格及商务部长雷蒙多，要求对中国的自动车技术在美国的流行情况，以及如何限制这一趋势展开调查。布蒂吉格7月20日接受路透社访问，正是对信件的回应。

议员们在信中称："自动车、激光雷达、雷达、摄像镜头、人工智能和其他先进传感器和半导体所使用的技术，都可被用来收集有关美国民众和基础设施的数据，这些数据传回中国，并最终会分享给中共"。

议员也特别关注一些中国公司在美国进行自动车和设备测试。

他们在信中引用加州监管机构的数据，显示包括百度Apollo、小马智行、AutoX、文远知行、滴滴出行、轻舟智航、元戎启行等7家中国公司2022年在美国人口稠密的地区测试自动车。

与此同时，据英国《星期日电讯报》称，英国政府官员也担忧中国将利用电动汽车收集英国情报，但为了尽早实现零排放目标，英国将被迫进口更多中国电动车。

报道称英政府担心，中国电动车内嵌的技术，可能被用来收集大量讯息，包括位置、录音和影像片段，同时也容易受到远程干扰而无法使用。

英国在2020年禁止中国电讯设备供应商华为参与英国5G网络建设，并设定截至2027年底移除所有华为设备的期限。

《电讯报》称，中国汽车在英国市场的迅速普及加剧了这些担忧。英国为达致零排放目标，规定2024年公司新车销售的22%必须是零排放车型，到2030年这一比例将提高到80%。中国的电动车和特斯拉（Tesla）将有望受益。

虽然这些担忧在英国政府内部引发讨论，但目前尚无证据证明中国利用汽车进行间谍活动。该报引述政府官员称，他们将继续关注这个问题，并采取必要的安全措施保护国家利益。

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