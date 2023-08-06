菲律宾指控中国海警在南海向其舰船发射水炮

中国/菲律宾/南海

菲律宾周日指控中国海警在南海争议海域对菲国船只发射水炮，称中方此举危险且非法。

菲律宾周日指控中国海警在南海争议海域对菲国船只发射水炮，称中方此举危险且非法

广告 继续浏览后续

菲律宾海岸防卫队周日声明表示：菲律宾海岸防卫队强烈谴责中国海警做出危险行动，对菲律宾的船只非法发射水炮。

菲律宾军方表示，该事件发生于周六，当时菲律宾海岸防卫队正在护送几艘补给船通行，这些船只负责向驻扎在南沙群岛仁爱礁的菲国军人运送物资。中国军方经常在该海域拦截菲方船只。

菲律宾军方称，中国海警对菲律宾其租用的一艘补给船发射水炮封锁，菲律宾军方发言人阿吉拉尔上校在一份新闻稿中表示，这些过度和攻击性行动让菲律宾第二艘船只无法卸下给部队轮换和补给的物资。

中国驻马尼拉大使馆没有回应法新社求证。尽管菲律宾、越南或马来西亚对南海同样提出了不同主权要求，但北京声称对几乎整个南海拥有主权，无视 2016 年针对中国的国际判决。

美国周六发表的声明中谴责中国该行动“危险”，指出中国海岸警卫队和“海上民兵”的行为，直接威胁到该地区的和平与稳定。

中国宣称拥有几乎整个南海的主权，周边国家如台湾、汶莱、马来西亚、菲律宾和越南也对这片海域提出拥有主权。

常设在荷兰海牙的仲裁法院在2016年作出裁决，认定中国拥有南海大部分主权的历史主张并无根据，北京则无视这项裁决。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅