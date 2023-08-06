马斯克：与扎克伯格的对决将在X平台直播

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美国知名富豪埃隆·马斯克周日(8月6日）在他收购并改名的社交平台X(前推特）上称，6月底宣布的，他与Meta执行长兼脸书创办人扎克伯格之间的“八角笼约架”将在X平台上进行现场直播。

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法新社报道，马斯克称，格斗的第一集将在刚刚改名为X的前推特-video上播放”，马斯克还表示，“所有收益都将捐赠给退伍军人慈善机构。”据称，马斯克发文后，有14多万人点赞、数万人转发。

据称，马斯克宣布直播对决的消息之前曾发文透露，自己整天都在进行举重训练，原因则是为了决斗做事前准备。另外，扎克伯格近日也透露在自家后院建了一座八角格斗笼，来进行相关的训练，结果引起妻子不满。

6月，特斯拉CEO马斯克在推特回应网友时主动提出，可以和Meta的CEO扎克伯格举行一场"笼斗"。扎克伯格意外回应“发我地址”后，马斯克直接给出了美国顶级职业格斗赛事终极格斗冠军赛（UFC）的比赛场地：拉斯维加斯的八角笼。马斯克随后在他的账户上发帖称，“我已经准备好进行笼斗了”。

39岁的扎克伯格不仅比52岁的马斯克年轻，而且一直在接受综合格斗训练，曾在柔道比赛中获胜。

马斯克与扎克伯格这场"约架"在社交媒体上引发网上强烈反应，网友纷纷对潜在获胜者"押注"，扎克伯格明显占了上风。

多年来，这两家科技巨头"意见相左"，两人从政治到人工智看法不同而时常发生冲突。随着脸书创办人扎克伯格越来越成为Twitter直接竞争对手，双方之间的"敌意"进一步升级。

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