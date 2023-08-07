北京驻港机构日益活跃 角色加重 有指削「两制」损国际地位 有称是助港

香港/政治

作为中国驻港机构的「中联辨」与港府上周同为一个推动香港经济复兴的研讨会当「指导机构」，突显了两个「领导班子」的实况。本台翻查中联办网页更发现，该办「一把手」郑雁雄上任八个月来，其活动或讲话次数较前任骆惠宁多一倍，达36次；接触范围亦更广。社会学者锺剑华指，中联办已成香港「太上皇」，管治身分比香港特首李家超更明显，势将进一步削弱香港的国际和独立地位；但评论员刘锐绍认为，中央「帮助」地方是中国政策，在港亦有实质需要，而李家超更需要中联办在背后支持。

位处港岛西区的中联办(图左)别号西环, 与号号中环的政府总部(图右), 谁对政策更有话事权, 日渐难辨 2023年8月7日

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为保持有别于中国共产主义的香港资本主义继续运作，北京当局要求「中联辨」(中央政府驻香港特别行政区联络办公室的简称)不干预香港内部事务和港府施政，但近年已有改变。

郑雁雄更多指示性言论 传媒篇幅不少

本台统计中联办网页的「辨领导讲话」栏发现，在郑雁雄本年1月14日接任该办主任后至本月2日近八个月的时间内，该办正副主任共出席 56次活动或发言，当中郑雁雄占64%，达 36次；而郑的前任骆惠宁在2020年1月4日上任后的头八个月内，共出席17次活动或发表讲话，占该办领导相关活动和讲话的 57%。两相比较，郑雁雄本人及其治下的中联办均较活跃。

虽然郑雁雄及副主任的活动次数仍较骆的前任王志民为少，但郑较前两任出席活动的范围更广。骆惠宁虽曾「落区」接触基层，但主要还是出席亲中团体和商界的礼节性活动或意见交流，以及会见中国访港人士或团体，但郑与其他副主任除与亲中团体交流外，更出席非传统亲中人士主办的活动，例如律师会主办的法律论坛丶报章周年庆典丶社福界论坛丶数字经济峰会丶会见港英色彩浓厚的香港赛马会主席等。而郑在4月陪同夏宝龙这位中央领导人历史性进入立法会智议厅时，更成了第一个正式坐在议事厅内的中联办主任。

另外，撇开与 2019年的反修例运动有关的表态，郑雁雄亦更多就香港内部事务发言。以上月与立法会议员共晋午餐的讲话为例，他便针对几乎全由建制派组成的立法会被指过于与政府合作而要求议员在监督政府方面下苦功，「过犹不及，不及也是过」；而王志民2018年在立法会与议员午餐时主要谈大湾区发展，骆惠宁则没有与在立法会内与议员午餐。

更令人深思的是，传媒报道上周三有关推动香港经济复兴的研讨会时，更大篇幅报道郑雁雄的「不扯皮丶不内耗」言论，并分析这是要求建制派团结办事，不要作无谓内斗；反而对同场出席的香港特首李家超声称要如何令香港「由治及兴」的四点指示，著墨不多。

锺剑华: 香港国际地位随独特性减少而下降

现时身居海外的社会学者锺剑华向本台指出，自时任特首林郑月娥2020年4月承认包括中联办在内的「两办」对《基本法》的落实有监督权时，中联办已成了香港的「太上皇」。

根据《基本法》第22条，北京的中央政府所属各部门丶各省丶自治区丶直辖市均不得干预香港根据本法自行管理的事务，故中联办作为中央驻港机构应受此条文限制，立法会泛民主派据此批评中联办指责泛民议员瘫痪立法会是干预香港事务时，中联办反称该办并非按照22条成立的机构，而是北京中央政府在港机构，有权代表中央就香港事务发言。林郑月娥其后修订一直指中联办是按22条成立的机构的港府说法。

锺剑华续称，郑雁雄接任中联办，可说正式接掌权力，面对能力已「露底」的特首李家超，郑管治香港的身分比李更明显，所见的人和所说的话甚具指示性和凌驾性，虽然具体政策事务仍由港府的政策局主理丶由李家超拍板，但中联办的言论会更得港府官员和议员重视，成为指导思想。

他表示，北京现时明显是要抹掉香港原来的特质，但却坚称现时的做法可令「一国两制」行稳致远，实质只是笑话，预料香港因有别于中国制度而取得的独特地位或特权将会逐步被减除，国际地位势将下降，现时美国国会检讨香港驻美经济贸易办事处地位只是一个开始，相信香港在其他国际组织的身分会「逐个逐个被质疑」。

刘锐绍: 特首民望跌 更须中央支持

不过，身在香港的评论员刘锐绍则从实务角度出发，指郑雁雄更活跃是因为香港已进入「由治及兴」，而不是骆惠宁时的「由乱到治」。他向本台指出，香港现时是疫后的复常，而复常并非光是香港事务，须靠中国支持和帮助推广，故亦是中国和国际问题。他举例称，李家超最近访问东南亚，所见官员级别有所提升，明显是得到中国助力。

此外，中央「帮助」地方政府推动的角色日益吃重，故在香港的决策和方向上亦是如此，他举例称，加强内部凝聚力量便是这样，但经济事务则仍由香港作主。

最后是个人问题，刘锐绍指出，特首李家超的民望在上任一年时的7月首度跌穿50分，只有49.7分，估计是蜜月期已过，那便更加需要中联办在背后支持。

不过，「中联辨」角色的转变，显然与中国订定「一国两制」方针和作为香港小宪法的《基本法》并不一样，根据首任「中联辨」主任姜恩柱在其撰写的《强国较量：中欧关系及香港回归亲历》一书所言，中共当局在1997年香港回归前的内部讨论中，对中联办的角色有严格限制，规定既不能干预香港内部事务，亦不能干扰港府施政。但2014年10月北京发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书后，中国加强对港管治，中联办的「第二梯队」角色日渐明显。

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