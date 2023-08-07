中国/人权

中国四川维权律师卢思位7月28日在老挝前往泰国的途中遭到逮捕引发国际人权组织以及关注中国人权团体的强烈反响，十天来，近百个人权组织以及非政府组织共同向老挝政府发出呼吁，呼吁老挝政府避免将卢思位遣送回中国，卢思位曾经因为被中国大陆拘押的香港12港人做辩护而被吊销律师执照，此番试图途径老挝前往美国与家人团聚。

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据积极参与救援活动目前旅居美国的卢胜春女士（在狱中的著名人权律师丁家喜的妻子）向法广介绍，经过与老挝当局的初步交涉，老挝政府官员声称逮捕卢思位的原因是他违背了老挝的法律，并没有遵守合法入境老挝的程序。对此，卢思位的妻子张春晓发表视频向老挝当局作出回应，她还在视频中呼吁老挝当局遵守老挝本国的法律以及国际法，她在视频中指出，倘若老挝对卢思位所谓持虚假旅行证件过境的指控进行调查、审判，必须全程公开，并允许联合国和美国等各国外交官以及国际媒体旁听。

卢思位妻呼吁老挝政府遵守本国法律及国际法

张春晓：“如果要调查，你就应该是在公正、公开的前提下进行。没有任何人能确认他是因为什么原因而被抓捕。虚假旅行证件这些都只是一个说法。要进入审判程序，当然必须应该是公开和公正的。卢思位有个比较特殊的身份。他是人权律师。人权律师在中国的待遇是众所周知的。如果（卢思位）被遣返回去的话，完全有可能面临酷刑。如果你要对他进行审查、审判、调查，都应该是在公开的前提下进行。”

另据路透社报道，包括国际特赦组织，前线卫士在内的多个人权组织8月7日在老挝驻英国使馆门前示威，呼吁老挝政府立即释放卢思位，敦促 老挝政府回应张女士的呼吁，并确保卢律师能会见联合国有关官员、他自己选择的律师和美国和家的外交官员，帮助他继续前往美国与家人团聚的旅程。

卢思位曾为“709案”被捕律师和成都“六四酒案”被捕者辩护。2021年，他因代理12港人案被四川司法部門吊销律师执照。卢思位上月离开中国，原本打算抵达泰国后，飞往美国与家人团聚，但在老挝过境期间被当地警方带走。

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