日本执政党副总裁、前首相麻生太郎访台与蔡英文等会谈

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日本执政党自民党副总裁、前首相麻生太郎于7日起访问台湾，将与台湾总统蔡英文总统、副总统赖清德等举行会谈。麻生太郎的访台日程为7月7日至9日， 在曾任日本首相的人物中，安倍晋三、森喜朗、野田佳彦等前首相都曾访问过台湾， 但是麻生太郎是自民党二号人物，这是自1972年日本与台湾断绝外交关系以来，现任自民党最高级别官员访问台湾。

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麻生太郎希望通过此次访问台湾，表明对面临中国军事压力的台湾的支持，并吸引半导体相关企业到日本投资建厂，麻生派议员铃木馨祐和中西健志陪同前往。

这是麻生太郎自2011年自民党在野时代访问台湾以来相隔12年再次访台。台湾外交部8月4日发表声明，欢迎并感谢麻生太郎以实际行动支持台湾。

外交部指出：“麻生太郎一行在台期间，除参加‘凯达格兰论坛’担任专题演讲贵宾，还将觐见总统蔡英文及副总统赖清德，并拜会外交部长吴钊燮、立法院前院长王金平及台北市长蒋万安。”

据悉，麻生还将参访安葬前总统李登辉的新北市五指山军人公墓。据自民党官员透露，此次访问是应台方邀请安排的。

麻生太郎出生于1940年，曾担任日本副首相、外务大臣、总务大臣、财务大臣等要职。他在2008年至2009年间担任日本首相，并在财务大臣任上以累计任职1875天成为日本历史上任职时间最长的财务大臣。

2022年8月31日，自民党麻生派在横滨某酒店举行研修会，麻生太郎发表演讲，考虑到台湾可能发生紧急情况，他说：“无论是冲绳县的与那国岛还是鹿儿岛县的与论岛，如果台湾发生战争，这些岛屿不能说是在战区之外，战争很有可能发生。”

麻生太郎针对美国众议院议长佩洛西访台，中国军方在台湾周边开展大规模军事演习的事实称：“中国正在取得一种自信，同时正在采取行动，这就是现实。”他表示：“加强日本的威慑力是一项紧迫的任务。”

谈到中国的快速增强军备，麻生指出：“毫无疑问，在我们周围，包括东海、南海和台湾海峡，已经可以闻到火药味。”

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