纽约时报：美国科技大亨金援数亿美元 支持中国大外宣活动

中国大外宣有美国金主

据《纽约时报》8月5日刊出的一篇调查报导指出，美国科技大亨辛汉一向被视为毫不掩饰其极左政治立场的社会主义大金主，但鲜为人知的是，辛汉与中国政府媒体机构密切合作，金援北京在全球的宣传活动，而其间的蛛丝马迹就藏匿在众多非营利组织和空壳公司中。

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这篇调查报道说，从麻州智库Tricontinental到曼哈顿一处活动场所、从南非政党到印度与巴西新闻机构，纽时记者 Mara Hvistendahl, David A. Fahrenthold, Lynsey Chutel 及 Ishaan Jhaveri 等追踪到数亿元资金涉及的团体都与辛汉（Neville Roy Singham）有关，这些团体积极推广符合中国政府大外宣的话语论调。

报道援引公司文件显示，辛汉的资金网络资助了印度新闻网站NewsClick。这个网站的报导充斥中国政府的谈话要点，其中一个影片还称许「中国历史持续激励着工人阶级」。

这些团体的资金来源是被《纽约时报》首次揭露出来，同时也记录了辛汉与中国宣传的利益关系。

报道指出，辛汉是左翼学者阿契伯德（Archibald Singham）的儿子，现年69岁的他创立了总部位于芝加哥的软件咨询公司Thoughtworks。

辛汉目前住在上海，其资金网络下的一家媒体正在制作一文件YouTube节目，其中部分资金由上海市宣传部门提供；另有两家媒体正与中国一所大学合作，目的是「向世界传播中国的声音」。

辛汉之妻曾大笔捐款相关团体

辛汉2017年与前民主党政治顾问伊凡斯（Jodie Evans）结婚。2001年美国遭遇恐怖攻击后，现年68岁的伊凡斯将自己塑造成社运人士，她因佩戴粉色和平标志耳环和静坐而声名大噪，最终被捕。

伊凡斯协助成立反战团体「粉红代码」（Code Pink）抗议伊拉克战争，并筹办有关对抗气候变迁、性别和种族主义等活动。直到几年前，她还强烈抨击北京当局，推文表示「我们要求中国停止残酷镇压女性人权捍卫者」。伊凡斯2015年还发布与中国异议人士艾未未的合照。

这篇报导提到，「反冷战」（No Cold War）组织及「粉红代码」等团体，都获得与辛汉有关的美国非营利组织至少2亿7500万元捐款赞助。「粉红代码」过去曾批评中国人权纪录，现在却为中国发声。

纪录显示，自2017年来，「粉红代码」约1/4捐款（超过140万美元）来自与辛汉相关的2个团体。

伊凡斯如今坚决支持中国，她2021年说，美国若压垮中国，「将切断人类和地球上生命的希望」，她也将维吾尔人描述为恐怖分子，并为中国对待和大规模拘押维吾尔人的做法辩护。

伊凡斯在最近一次的YouTube直播影片中被问到对中国有何负面看法时，她说她「这辈子都想不出来。」

辛汉也与中国媒体公司Maku Group共享办公空间，这家公司说，他们的目标是让外国人了解「中国在世界舞台创造的奇迹」。

报导续称，Maku Group和Tricontinental同意与上海一间大学合作，以中文和英文「讲述中国故事」。

Maku Group没有响应《纽约时报》的置评要求，网站也显示维护关闭中。

辛汉否认纽时爆料说法

辛汉今年5月出席了上海一家媒体机构的开幕式，主办单位分发印有「沟通即团结」的手提袋，他坐在前排，身旁是共产党中央委员会辖下出版组织官员于运全（Yu Yunquan，音译）。

他在七月时还参加了一个有关向国际推广中国共产党的研讨会论坛，在一张讨论如何在海外宣传共产党的分组会议照片中，可看到辛汉在饰有红色锤子和镰刀的本子上做笔记。

辛汉否认有关他是「任何政党或政府或其代表成员、为其工作、接受其命令或遵循其指示」的说法。他辩解说：「我完全依循自己的信念，这是我长期以来持有的个人想法。」

（报道全文链接如后：https://www.nytimes.com/2023/08/05/world/europe/neville-roy-singham-china-propaganda.html）

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