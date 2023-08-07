讽刺艺术论战？伦敦涂鸦墙「社会主义核心价值观」再遭涂改

据中央社报道，近10名据称在伦敦学习艺术的中国学生日前在伦敦东区涂鸦的“红砖巷”（Brick Lane），以白漆覆盖别人的作品后写下所谓「社会主义核心价值观」的总计24个巨大红字，引发论战。目前，原本的24个红字再被各式中、英文和图像抗议覆盖，包括在「平等」2字上方，以英文写「但某些人比其他人更平等」，以及将习近平以维尼熊或皇帝形象呈现的海报等。

一群中国留学生将伦敦整片涂鸦墙覆盖成白色，再写上24个字的「社会主义核心价值观」前后的比对图。

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据报道，领衔的学生「一鹊」发文声称，这件作品「没有太多政治意味」；他「很爱」他的国家，希望透过作品「反应所谓自由的罗格斯主义和文化殖民性」。

在中国因严格封控爆发「白纸革命」时转发大量消息而成名的推特账号「李老师不是你老师」日前分享，一群中国留学生到伦敦红砖巷的涂鸦墙进行涂鸦，但他们并不是单纯涂鸦，而是将原本涂鸦墙上的所有作品全部涂白、覆盖掉，然后用红漆写上24字的「社会主义核心价值观」，包括「富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善」，独占整个墙面。

值得一提，网络上对此涂鸦行动评价两极，引发了广泛的讨论。

部分中国网友批评说，将原本的创作整面涂白的行径相当不尊重其他创作者，网友说：「丢人现眼啊」、「想出名想疯了...」、「打着爱中国的旗号制造话题」、「这真的不是在给中国拉仇恨吗」。

有些网友则表示，涂鸦墙的初衷是自由创作，就算他们将整面墙涂白，也没有违反任何规则。还有人提出观点，认为这些留学生到伦敦的涂鸦墙上自由创作，某种程度上反而是讽刺他们在中国国内无法得到这些自由。

另一方面，涂鸦墙上原本有一位已经过世的街头艺术家马蒂的作品，为了纪念这位已故艺术家，其他人在创作时基于尊重，都会特意保留马蒂的涂鸦，但这幅作品也被完全覆盖掉。

有人指出，进行涂鸦的学生似乎就读于伦敦的皇家艺术学院（Royal College of Art，RCA）。他们事后在「小红书」上分享自己涂鸦的过程，声称当时有许多路人围观，有人对他们威胁、谩骂，但大部分人都表示好奇、喜欢，此外还被偷走了喷漆、包包、相机和计算机等。

事件一天后，「李老师不是你老师」再度发出多张照片和影片，自由创作的涂鸦墙被其他人涂改、进行「二次创作」，原本的自由、平等、民主、法治、爱国等字词，被人涂上新的字，改成了「没有民主」、「不文明」、「伪法治」、「国不爱我」、「无平等」。

涂鸦墙上甚至还出现了中国国家主席习近平相关的涂鸦，更有人提到「铁链女」、「勿忘六四」、「唐山打人事件」等，原本干净白墙，被各种各样的标语填满。许多网友纷纷留言：「这才是艺术」、「最有力的回击」、「这才是该有的样子」、「猜猜看他会把这个影片发到小红书吗？」、「伦敦多了一个景点」、「这些涂鸦让原本的核心价值观提升到了另一个层次」。

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