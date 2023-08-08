中国出口下降 创2020年最低

中国/经济

出口是中国经济增长的主要支柱之一，今年7月出口同比下降14.5% ，创2020年3月以来新低，显示中国经济复苏乏力。主要受到地缘政治影响，和美欧进口需求下降。

广告 继续浏览后续

中国经济复苏乏力，中国官方今天公布最新数据显示，中国7 月份外贸出口同比下降14.5%，连续第三个月萎缩，呈现两位数降幅，且低于市场预期。

中国海关总署8月8日公布的数据显示，7月出口同的降幅较6月扩大2.1个百分点，连续两个月创2020年3月以来新低，此前在3月和4月出现短暂反弹。总体上中国经济从2022年10月以来一直持续下降。

这是中国外贸出口三年来最严重的下滑，当时中国经济因新冠疫情的严控而陷入停滞。

出口是带动中国经济发展的主要支柱之一，涉及百万个企业和就业岗位。

法新社分析指出美国和欧洲经济发展放缓已经出现的高通货膨胀，导致对进口产品需求下降。另外由于地缘政治紧张，让美国等西方国家转移其生产线，进一步减少对中国产品的依赖。

另外中国内需疲软，进口同比下降12.4%，低于6月5.6个百分点。

尽管如此，全球第二大经济体中国7月实现贸易顺差806亿美元，高于6月的702亿美元。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅